Amerika merkezli dünyanın en önemli kripto borsalarından birisi olan Coinbase, Ripple (XRP) işlemlerinin durdurulacağını açıkladı. Şirket, bu kararı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple'a açtığı davanın ardından aldıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs Inc.’e bir dava açmıştı. Bu davanın açılma sebebi, Ripple’ın XRP kripto para biriminin kayıt dışı yollara satılması olarak belirtildi. Davanın açılmasının ardından XRP değerleri düşüş göstermeye başladı ve son olarak Coinbase, önümüzdeki ay itibariyle XRP kripto para biriminin satışlarını durduracağını açıkladı.

XRP satışlarının durdurulması ile birlikle bu kripto paraya sahip kullanıcıların aklında soru işaretleri oluşmaya başladı. Coinbase, XRP alım satımlarının durdurulacağını ancak kullanıcıların XRP cüzdanlarındaki bakiyeleri çekebileceklerini dile getirdi.

19 Ocak'tan itibaren XRP alım satımları gerçekleştirilemeyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ripple Labs. Inc’e ve şirketin iki CEO’suna, kayıt dışı kripto para satışı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle dava açtı. Açılan bu davanın ardından, XRP değerleri düşüş göstermeye başladı ve bazı kripto para borsaları XRP alım satımını durdurma kararı aldı.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından birisi olan Coinbase, Twitter üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte XRP satışlarının 19 Ocak 2021 tarihinde durdurulacağını belirtti. Açılan davanın bu kararda etkili olduğunu belirten şirket, Coinbase Wallet ve Coinbase Custody platformlarında XRP’nin görüntülenmeye devam edeceğini belirtti.

Coinbase, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple’a karşı tutumu göz önünde bulundurularak 19 Ocak 2021, saat 10.00’da tüm XRP işlemlerinin askıya alınmasına karar verilmiştir. Alım satımlar durdurulsa bile kullanıcılar, XRP fonlarına erişebilecektir. XRP, Coinbase Custody ve Coinbase Wallet platformlarında desteklenmeye devam edecektir. Ripple ile ilgili yasal gelişmeler takip edilecek ve bu gelişmeler kullanıcılarla paylaşılacaktır."