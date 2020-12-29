Telefon ve Otomobil Bataryalarında Gümrük Vergisi Sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre cep telefonu ve otomobil üretiminde kullanılan batı bataryalarda gümrük vergisi sıfırlandı. Buna karşılık ürünlerin ithalatına kontenjan getirildi.

Bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile birlikte bazı batarya ve akü çeşitlerinde gümrük vergisi 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlanırken; ürünler için tarife kontenjanı uygulanmaya başlandı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına göre; cep telefonu ve motorlu taşıtların üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen bazı batarya ve akülerde gümrük vergisi, 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlandı. Bununla birlikte; cep telefonu üretimine mahsus lityum-iyon bataryalara 2,5 milyon adet kontenjan getirildi.

Bataryalar için gümrük vergisinin sıfırlanması, OPPO ve Samsung'a bir teşvik niteliğinde

Bildiğiniz üzere kısa süre önce Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Türkiye’de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceği açıklanmıştı. Söz konusu açıklamaların hemen ardından batarya ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması, üreticiler için olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte; cep telefonlarının yanı sıra yazarkasa üretimine mahsus yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer pillerde de 100 bin adet tarife kontenjanıyla gümrük vergisi sıfırlanmış durumda. Ayrıca motorlu kara taşıtlarının üretimine mahsus olarak lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülatörler için de gümrük vergisi sıfırlandı ve kota tanımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, klima üretiminde kullanılan rotatif tip kompresörler, LED diyotlu baskılı devre kartları ile beyaz eşya aksam ve parçalarının üretiminde kullanılan akrilonitril butadien stiren kopolimerinin de içinde yer aldığı bazı kimyasal ürünler için de gümrük vergisini sıfırlıyor ancak bu sıfırlama karşılığında tarife kontenjanı belirliyor.