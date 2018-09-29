Çok Az İnsanın Bildiği, Birbirinden İlginç Bilgiler

Su ne renktir? Uzaya ilk giden hayvan gerçekten de bir maymun mudur? Dünya’nın ne kadarı sudur? Bugün sizler için oldukça enteresan bilgileri bir araya getirdik.

Belki öğrendikten sonra hayatınız değişmeyecek ama daha önce bildiklerinizden oldukça farklı gerçekler olduğuna da emin olacaksınız. Dilerseniz vakit kaybetmeden enteresan bilgilerimize bir göz atalım.

Dünyanın Etrafını İlk Dolaşan Kimdi?

Macellan dediyseniz yanıldınız. Ferdinand Macellan, dünya turunu tamamlayamadan öldürüldü. Macellan ile birlikte seyahat eden Zenci Henry, Macellan'ın ölümünün ardından dünyanın etrafını tam olarak dolaşan ilk insandır.

Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi?

Sivrisinek. Günümüzde her 12 saniyede bir insanın canını alan sivrisineklerin, toplamda 45 milyar insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor.

Ay nasıl kokuyor?

Ay'da bugüne değin yalnızca 10 kişi yürümüştür ve bunların hiçbiri, uzay giysileri sebebiyle ayın kokusunu alamamışlardır. Ancak yaptıkları yürüyüşlerden sonra, kabine bol miktarda toprak getirmiş oluyorlardı. Astronotlar, ay yüzeyindeki toprağın barut gibi koktuğunu tadının da kötü olmadığını belirtmiştir.

Ay'dan görülebilen, Dünya'daki yapı nedir?

Böyle bir yapı yok. Ay'dan Çin Seddi'nin görüldüğüne dair çeşitli hurafeler olsa da Ay'dan çıplak gözle görülebilecek, insan eliyle inşa edilmiş bir yapı mevcut değildir.

Uzaya ilk giden hayvan hangisidir?

Hayır, maymun değil. Amerikan V2 roketiyle 1946'nın Temmuz ayında uzaya çıkan ilk hayvan bir meyve sineği olmuştur.

Roma yanarken Neron ne yapıyordu?

Roma yanmaya başladığında, Neron Roma'da bile değildi. Şehrin 56 kilometre uzağındaki yazlık evinde dinleniyordu. Haberi alınca da lir çalıp şarkı söylemedi; Roma'ya dönerek yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Kaç tane burun deliğimiz var?

4 tane var. Balıklarda önden giren suyun arkadaki çıkışını sağlayan fazladan iki delik bulunur. Evrim sürecinde bu deliklerin iç burun delikleri haline geldikleri düşünülüyor.

Kırkayakların kaç ayağı vardır?

Değişiyor. Ancak Türkçe'deki kullanımının tamamen farazi olduğunu söyleyebiliriz. Latince 'yüz ayak' anlamına gelen centipeda kelimesinden geliyor. Henüz 100 ayaklı bir türüne de rastlanmış değildir.

Develer hörgüçlerinde ne depolar?

Yine çok sık dillendirilen bir yanlış: Develer hörgüçlerinde su değil yağ depolarlar. Suyu bütün vücudunda depolayan develer, hörgüçlerindeki yağı da enerji stoğu olarak kullanır.

Su ne renktir?

Şeffaf ve renksiz olduğu söylenir ama bu doğru değil. Bilim insanları suyun çok soluk bir mavi renkte olduğunu belirtiyor.

Ses duvarını aşan ilk icat nedir?

Kırbaç. 7 bin yıl önce Çin’de icat edilen kırbacın çarpan sesinin, mini bir ses duvarı patlaması olduğu 1927'de fotoğrafçılığın icadıyla mümkün olmuştur.

Roma İmparatorları bir gladyatörün ölüm emrini nasıl verirlerdi?

Yine bilindik bir yanlış daha. Roma İmparatorları, birinin ölüm emrini verirken parmaklarını aşağı değil yukarı kaldırırlardı. Kılıcın kınından çekilişini ifade eden bu hareket, gladyatörün de ölüm emri oluyordu. Eğer ki gladyatörün bağışlanmasına karar verilirse, baş parmak avucun içine sokulurak yumruk yapılırdı. Bu da kılıcın kınına girmesini temsil ediyor.

Kanarya Adalarının ismi hangi hayvandan gelir?

Köpeklerden geliyor. Yaygın bilinenin aksine kanaryalar adaya değil, ada kanaryalara isim vermiştir. Kanarya Adaları, ismini Romalılar tarafından verilen ‘Köpek Adası’ isminden (Insula Canaria) alır.

Kobraların en sevdiği müzik hangisidir?

Kobralar müzikten hoşlanıyor mu bilmiyoruz ama onları dans ettiren şey müzik değildir. Kobralar müziğe değil enstrümanın hareketine tepki vermektedirler.

Tırnak ve saçlar ölümden sonra ne kadar süre daha uzar?

Saçların ve tırnakların ölümden sonra bir süre daha uzadığı görüşü tamamen yanlıştır. Öldüğümüzde vücut su kaybeder ve deri geri çekilir. Bu da saçların ve tırnağın uzadığını düşündürüyor.