Android 12 Alacak Tüm OPPO ve OnePlus Telefonlar

OPPO, Çin'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi tanıttı. Ekim ayı itibarıyla OPPO ve OnePlus telefonlara dağıtılmaya başlayacak arayüz, kullanıcılara pek çok yenilik getiriyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bugün düzenlediği bir etkinlikte Android 12 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 12'yi duyurdu. OPPO ile birlikte OnePlus markalı akıllı telefonlarda da kullanıma sunulacak arayüzün tüm detaylarını paylaşan şirket yetkilileri, arayüzün kullanıma sunulma takvimini de tüm detayları ile açıkladılar.

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre ColorOS 12, yepyeni bir tasarıma sahip. Ayrıca bu arayüz, sistemin yükünü de hafifletiyor ve böylelikle kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim sunuyor. Gizlilik ve güvenlik konusunda da iyileştirmeler yaptığından bahseden OPPO, kullanıcıların kişisel verilerinin otomatik olarak gizleneceğini ve durum çubuğunun, artık daha fazla güvenlik ipucu vereceğini belirtiyor.

Android 12 tabanlı ColorOS 12 işte böyle görünüyor

ColorOS 12'nin yeni tasarımı, farklı ekran boyutları için özel olarak optimize edildi. Kullanıcılar bu sayede, farklı ekran boyutuna sahip modellerin tümünde en iyi deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca yeni simgeler ve Widget'lar da bu arayüzün genel görünümünü değiştirdi. Ayrıca Omoji isimli yeni bir uygulamayı kullanıma sunan geliştiriciler, bu sayede kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturmalarına izin verecekler. Kullanıcıların yeni sürümde karşılaşacakları bir diğer yenilik ise kayan pencere işlevi olarak karşımıza çıkacak. Bu sistem, kullanıcıların ekranları üzerinde oynama yapabilmelerini sağlayacak. Dileyen kullanıcı ekran boyutunu küçültürken, dileyen kullanıcı ise ekranın tamamını bir uygulamaya atayabilecek.

OPPO'nun yeni arayüzü, Quantum Animation Engine 3.0 motoru ile geliyor. Bu motor, yapay zeka destekli Self-Smooth Engine 2.0 ile birleşerek bellek kullanımını yüzde 30, arka plan batarya tüketimini yüzde 20 azaltıyor. Cihazın depolama alanının okuma ve yazma hızını yüzde yüzde 5 kadar bile düşürmeyen bu sistem, pil ömrünü ise yüzde 12 kadar artırıyor.

ColorOS 12, kullanıcılara ne zaman ulaşacak?

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre yeni arayüz, kullanıcılara aşamalı olarak ulaşacak. Bu bağlamda kullanıcılar, önce beta sürümle sonra da kararlı sürümlerle karşılaşma imkanı yakalayacaklar. Şirketin yaptığı açıklamalara göre ColorOS 12 yayınlanma takvimi şöyle olacak;

Ekim ayının başı itibarıyla:

Find X3 Pro

Find X3 Pro Exploration Edition

Find X3

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G

Kasım ayı itibarıyla:

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Find X2 Pro

Find X2

Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G Conan Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G

Aralık ayı itibarıyla:

Ace2

Ace2 EVA Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro+ Limited Edition 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G

Reno5 K 5G

K9 5G

A95 5G

A93 5G

2022'nin ilk yarısı itibarıyla:

OnePlus 9R 5G

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Reno4 Pro 5G

Reno4 Pro 5G 2020 Customized Edition

Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Reno4 5G

Reno4 SE 5G

Reno3 Pro 5G

Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Reno3 Vitality Edition

Reno3 5G

Reno Ace

Reno Ace Gundam Edition

Reno 10X Zoom Edition

Reno Barcelona Custom Edition

K9 Pro 5G

K7

K7x

A93s 5G

A92s 5G

A72 5G

A55 5G

A53 5G

Bu arada, açıklanan takvimin Çin için olduğunu belirtmekte fayda var. Yani Türkiye ya da diğer ülkelerde bu takvim, birkaç hafta sarkmaya neden olabilir.