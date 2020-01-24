Çin'de Yaşayan Türk Corona Kabusunu Anlattı (Video)

Corona virüsü salgını dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Salgını kaynağı olan Çin’de virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artarken hükümet, milyonlarca kişilik kentleri karantina altına aldı. Bunlardan birisi de tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı, insanlara sokağa çıkmayın uyarısının yapıldığı Wuhan kenti. Wuhan’da çalışan Türk vatandaşı Burcu Oner, CNN Türk’e yaşananları anlattı.

Henüz kaynağı tam olarak tespit edilemese de yılanlardan insanlara bulaştığı üzerine iddilar ortaya atılan Corana virüsü, Çin’den diğer ülkelere sıçramaya başladı. Çin hükümeti ise salgının önünü kesebilmek için Wuhan kentinden başlayarak şu ana dek 13 kenti karantina altına aldı.

Karantina altına alınan kentlerin hepsine giriş ve çıkışlar yasaklanırken, sokağa çıkanlara da cezai yaptırım uygulanacağı söylendi. 11 milyon nüfusa sahip Wuhan kentinde ise sokaklarda kuş uçmuyor. Sokağa çıkan vatandaşlardan bazıları ise Corona virüsü etkisindeki insanların görüntülerini internettte paylaşıyor. Wuhan’da yaşayan Burcu Öner, şehirde yaşananları CNN Türk’e bağlanarak aktardı.

"Karantina ne zaman bitecek bilmiyoruz. AVM'ler kapatıldı. İnsanlar birbirlerini görünce sırtlarını dönüyorlar"

Burcu Öner, ellerinden gelen tüm önlemleri aldıklarını belirtiyor. Wuhan Belediyesi tarafından yönlendirilen vatandaşlar, tehlike geçene dek evlerinde yaşamak durumundalar. Öner ise karantina durumu geçince Türkiye’ye döneceğini söylüyor.

Corona virüsü salgını ABD’ye ve bazı Avrupa ülkelerine sıçramış durumda. Ayrıca 24 Ocak sabahı Çinli bir turist, İstanbul’da panik yaratmıştı. Sağlık Bakanlığı, yaşananlar üzerine bir açıklama yapmıştı. Corona virüsü hakkındaki son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.