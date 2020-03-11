Grip ve corona virüsü, birbirlerine benzer semptomlar gösteriyorlar. Ancak iki virüs türünün birbirinden çok farklı etkileri bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, grip ve corona virüsü arasındaki 6 farkı açıkladı.

Grip ve corona virüsü birbirlerine benzetilebilecek virüs türleridir. Ortak yönleri olmakla beraber aslında iki virüs türü oldukça farklıdır. Dünya Sağlık Örgütü de bu iki virüs arasındaki farkların daha net bir şekilde anlaşılması için bir rapor yayınladı.

Corona virüsü ve grip arasında benzerlik, iki önemli noktada görülüyor. Hem grip hem de corona virüsü, enfekte olmuş bir kişiye veya temas sonrası yüze dokunarak bulaşıyor. Ancak corona virüsü, öksürük veya hapşırıktan sonra havaya saçılarak da farklı insanlara bulaşabiliyor.

Her iki virüs türü de insanları enfekte ettiklerinde benzer semptomların görülmesine neden oluyor. Hem corona virüsü hem de grip, insanların solunum sistemlerini çeşitli şekillerde hedef alıyor. İki virüs türü nedeniyle de yüksek ateş, öksürük ve halsizlik görülüyor. Hepsinden önemlisi iki virüs türü de zatürreye sebep olarak ölümcül hale gelebiliyor.

Benzer yönlerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, grip ve corona virüsünün birbirinden ayrıldığı altı noktayı özetledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından altı çizilen altı fark şöyle:

Corona virüsü gripten daha yavaş yayılıyor

Yayılma hızı iki virüs türü arasında en önemli farkı oluşturuyor. Grip virüsü çok kısa bir kuluçka dönemi geçiriyor ve hızlı bir şekilde çoğalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, grip virüsünün çoğalma hızının üç güne yakın olduğunu, corona virüsünün ise 5 ile 6 gün olduğunu açıkladı.

Deri Yoluyla Bulaşma

Deri yoluyla bulaşma, bir virüsün konak bir hücreye girdikten sonra üreyerek çevreye yayılmasıyla meydana gelir. Hastalığı bulaşıcı yapan şey viral dökülmedir. Bazı insanlar, corona virüsüne yakalandıktan sonraki ilk iki gün içinde semptomları göstermeden önce derileri yoluyla virüsleri yaymaya başladılar. Grip virüsünde ise semptomlar ortaya çıktıktan iki gün sonra deri yoluyla virüsün yayılması başlıyor.

İkincil Enfeksiyonlar

Corona virüsü yaygın bir şekilde ikincil enfeksiyonlara da sebep oluyor. Grip ise genellikle zatürreye sebep olabiliyor. Ancak grip hastalarının ikincil bir enfeksiyona yakalanmaları çok nadir olarak görülüyor.

Corona virüsü yetişkinler aracılığıyla yayılıyor

Corona virüsü yetişkinlerin birbirlerine teması ile yayılıyor. Hastalık bu nedenle yaşlıları ve yetişkinleri çocuklardan daha fazla etkiliyor. Washington Post’un yayınladığı bir rapora göre çocuklar, corona virüsünün en kötü etkilerinden doğal olarak korunuyor.

Corona virüsü gripten çok daha ölümcül

Corona virüsünün şimdiye kadar tespit edilen vaka/ölüm oranı yüzde 3 ile 4 arasında değişiyor. Ancak daha raporlanmayan birçok vaka olduğu düşünülüyor. Bu vakaların sayılara aktarılması corona virüsünün vaka/ölüm oranını düşürebilir. Grip virüsünün vaka/ölüm oranı ise corona virüsünden çok daha düşük düzeyde: yüzde 0.1

Corona virüsü için şu aşamada tedavi veya aşı yok

Grip virüsü için aşı ve tedavi yöntemleri bütün dünyada kullanılıyor. Ancak corona virüsünün şu anda aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Ancak bilim insanlarının corona virüsüne karşı tedavi ve aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam eden araştırmalar, virüsün tedavisinin bulunmasını sağlayacaktır.