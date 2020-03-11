Tayvan, Corona Virüsünden Nasıl Başarıyla Korunuyor?

Tayvan, corona virüsüne karşı mücadele konusunda dünyada sayılı başarılı örneklerden biri. Ada ülkesi Çin’e komşu olmasına ve Çin’den milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmasına rağmen sadece 45 corona virüsü vakası görüldü ve bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Corona virüsü, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayıldı. Şu ana kadar 110 ülkede 110.000 üzerinde insan corona virüsü ile enfekte oldu ve 4.000’i geçen sayıda insan, virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde de dün akşam yapılan açıklama ile ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Corona virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken bazı ülkeler virüs salgınından oldukça az etkilendiler. Tayvan, coğrafi konumu ve turist sayıları göz önünde bulundurulduğunda corona virüsünden az etkilenen ülkeler listesinin başında yer alıyor.

Tayvan, Çin’den sadece 130 km uzaklıkta bir ada ülkesi. Ada ülkesi, her yıl Çin anakarasından gelen milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Yüksek ziyaret sayılarına ve Çin anakarasına yakınlığına rağmen Tayvan’da sadece 45 corona virüsü vakası tespit edildi ve şu ana kadar sadece 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayvan’ın corona virüsü gibi hızlı yayılan bir virüs salgınına karşı bu kadar başarılı bir mücadele vermesinin sebebi aslında 2004 yılında yaşanan Sars virüsü salgınının getirdiği deneyimler. Sars virüsü salgınından yoğun bir şekilde etkilenen Tayvan, bu salgından dersler çıkardı ve gelecek salgınlar için önemli bir eylem planı oluşturdu.

Virüs salgınlarına mücadele için Tayvan’da bir kriz yönetim masası bulunuyor: Ulusal Sağlık Komuta Merkezi. Bu merkez birçok kurumla entegre şekilde çalışıyor ve sürekli güncel verileri inceliyor. Ulusal Sağlık Komuta Merkezi, yerel yetkililerden gelen bilgilerle sürekli olarak besleniyor. Ulusal Sağlık Komuta Merkezi’ndeki uzmanlar elde edilen verilerle salgınlara karşı mücadele için önlemlerin alınmasını sağlıyor.

Tayvan’ın corona virüsüne karşı mücadelesi de hemen hemen bütün ülkelerden önce başladı. Çin’de henüz çok az vaka tespit edilmişken Tayvan’da Wuhan’dan gelen her uçakta virüs taraması yapıldı. Ülke yönetimi, Wuhan’dan gelen uçakları 31 Aralık’ta virüs taramasından geçirmeye ve insanlara test uygulamaya başladı.

İlk virüs vakasının görünmesinden sonra ise Tayvan yönetimi, şeffaf bir şekilde bütün vakaları halkla paylaştı. Virüsün enfekte olan insanların yakın çevresine bulaştığının açıklanması insanların salgın nedeniyle paniğe kapılmamasına neden oldu.

Tayvan, 2004 yılında yaşanan Sars virüsü salgınından sonra ciddi dersler çıkardı. Uzmanlarla beraber çalışan Tayvan yönetimi herhangi bir virüs salgını sırasında proaktif davranmayı öğrendi. Şimdi çevre ülkelerde baş gösteren yeni bir hastalık salgının ilk anlardan Tayvan gerekli önlemleri almayı başarıyor.

Ada ülkesinin bu proaktif yaklaşımı corona virüsünden de Çin’den hemen 130 km uzağında olması ve Çin’den milyonlarca insanı kabul etmesine rağmen önemli bir şekilde etkilenmesini engelledi. Tayvan, şimdi var olan corona virüsü vakalarının tedavisi üzerine odaklanırken önlemlerini daha sıkı hale getirerek gelecek virüs vakalarına karşı hazırlıklı hale geliyor.