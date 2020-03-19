Koronavirüsün Havada 3 Saate Kadar Canlı Kalıyor

Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan Corona virüsü bıraktığı etkiler ve birçok kişinin yaşamını yitirmesiyle tüm gündemi ele geçirmeyi başardı. Hangi yollarla yayılabildiği, hangi kişilerin risk altında olduğu gibi konuların yanında virüsün çeşitli malzemelerin üzerinde ve havada ne kadar süre ile tutunabildiği de araştırmalara konu oldu.

Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve son günlerdeki yayılma hızıyla korkutan Corona virüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir araştırmaya konu oldu. Araştırmanın sonucunda virüsün havada saatlerce, yüzeyler üzerinde ise günlerce yaşayabileceği tespit edildi.

Princeton Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bünyesinden çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan araştırma The New England tıp dergisinde yayınlandı. Araştırmaya göre virüsün öksürük ya da hapşırık yoluyla havaya saçılmasının ardından damlacıklar halinde üç saate kadar asılı kalabildiği belirlendi.

Virüsün hava harici yüzeylerde ne kadar süreyle canlı kalabildiği de araştırıldı. Plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar canlı kalabilen virüsün karton üzerinde 24 saat, bakır yüzeyler üzerinde ise 4 saate kadar yaşadığı aktarılan bilgilerden oldu.

Kullanılan cihaz enfekte hasta gibi davrandı

Araştırmanın kendisi kadar nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. Bilim insanlarının aktardığına göre araştırma sırasında hasta bir insanı taklit edebilen özel bir cihaz kullanıldı. Buna göre, enfekte hastayı öksürme, hapşırma ve nesnelere dokunma şeklinde taklit eden cihaz sayesinde öldürücü virüsün ev ya da hastane gibi ortamlarda maruz kalınan çeşitli yüzeylerde ne kadar süre ile bulaşıcı özellik taşıyabileceği tespit edilip kaydedilmiş oldu.

Çokça merak edilen virüsün enfekte etme yeteneğinin azalıp azalmadığı sorusuna da yanıt verildi. Bilim insanları virüsün havada ve çeşitli yüzeylerde kalış süresiyle enfekte etme yeteneğinin ters orantılı olduğunu paylaştı. Yani zaman ilerledikçe virüs enfekte edebilme özelliğini keskin bir kaybediyor. Tıp ve bilim dünyasının virüsle ilgili araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek yeni bilgileri merakla bekliyoruz.