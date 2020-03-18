İtalya'da Corona Virüsü Sebebiyle 475 Kişi Hayatını Kaybetti

Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Corona virüsünün en çok etkilediği ikinci ülke olan İtalya, ağır darbeler almaya devam ediyor. İtalya, virüs sebebiyle bugüne kadar bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısına ulaştı.

Neredeyse tüm dünya ülkelerinde görülen Corona virüsünün Çin dışında en çok etkisini gösterdiği ülke olan İtalya, virüs salgınından ağır darbeler almaya devam ediyor. Ülkenin sivil savunma ajansından yapılan açıklamada, bir gün içerisinde Corona virüsü sebebiyle 475 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu, virüs Çin’in Wuhan kentinde patlak verdiği günden bu yana herhangi bir ülke tarafından açıklanan en yüksek ölü sayısı anlamına geliyor. Virüsün merkez üssü olan Çin’de bir günde görülen en yüksek ölüm sayısı 150 olmuştu ve 23 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. İspanya ve İran’da ise bir günde görülen ölü sayısı 200’ü geçmedi.

Bir günde görülen en yüksek ölü sayısı

Worldometer’da yer alan verilere göre İtalya’da dün Corona virüsü sebebiyle 345 yeni ölüm gerçekleşmişti. Açıklanan resmi rakamlara göre şu an İtalya’da 35 bin 713 vaka bulunuyor ve ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 978’i bulmuş durumda.

Bir kıyaslama yapmak gerekirse Corona virüsü sebebiyle en çok can kaybı yaşanan ülke Çin ve Asya ülkesinde şu ana kadar 3 bin 237 ölüm gerçekleşti. İtalya’nın arkasında bulunan İran’da ise virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 135 olmuş durumda. İran’ın arkasından ise yine bir Avrupa ülkesi olan İspanya geliyor. İspanya’da toplamda 638 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün merkez üssü olarak adlandırabileceğimiz Çin’de iyileşenlerin sayısı hızla artarken hayatını kaybedenlerin sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Çin’de açıklanan resmi rakamlara göre virüs sebebiyle dün 13 kişi hayatını kaybederken bugün 11 kişi hayatını kaybetti.

Dünya geneline bakıldığındaysa şu an Corona virüsünün etkilediği 216 bin 646 vaka bulunuyor. Dünya genelinde virüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığına yakalanıp ölenlerin sayısı 8 bin 908’e ulaştı. İyileşenlerin sayısıysa 84 bin 383.