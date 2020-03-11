Corona Virüsüyle Boğuşan İtalyan Hemşirenin Paylaşımı

Çin’den dünyaya yayılan Corona virüsü salgınıyla ilgili birçok ülkeden her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve ülke geneli karantinaya alınan İtalya’nın Milano kentinde bir hemşire Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla gündem haline geldi.

Milano’da Grosseto isimli hastanede çalıştığı öğrenilen 23 yaşındaki Alessia Bonari, insanlara COVID-19 koğuşunda çalışmanın zorluğunu göstermek için önceki gün Instagram’da bir gönderi paylaştı. Fotoğrafta yüzündeki izler ve kızarıklıklarla görülen Bonari, çalıştığı yerde aldıkları önlemler dolayısıyla kullandıkları koruyucu ekipmanlar yüzünden nasıl etkilendiğini vurguladı.

Kullandıkları gözlükler ve maskenin yüzünde ne çeşit izler oluşturduğunu görev bitiminin hemen ardından çektiği fotoğrafla aktaran genç hemşire, bakım giysilerini bir kez giydikten sonra altı saat boyunca su içmeden ve tuvalete dahi gitmeden çalıştıklarını da yazdı. Bonari, hastanedeki tüm meslektaşlarıyla beraber haftalardır aşırı baskı altında görev yaptıklarını ve bitkin olduklarını söyledi.

Bugüne kadar 10 binden fazla kişiye virüs teşhisi konan İtalya’da, kendisini izleyen halka, “Ben de korkuyorum” diyen genç hemşire sözlerini “Bu yazıyı okuyan herkese söyleyeceğim şey, harcadığımız çabayı görerek özverili olun, evde kalın ve böylece en fazla etkilenecek olanları salgından koruyun" şeklinde sürdürdü. Genç insanlar olarak kendilerinin de risk altında olduğunu aktaran Bonari, “Biz gençler de Corona virüsüne karşı bağışıklık kazanmadık, biz de hastalanabiliriz. Eve dönme lüksünü kullanmadan işimin başında olup üzerime düşeni yapmam gerekiyor“ sözleriyle kendisini izleyen takipçilerini ve ulaşabildiği kişileri bilinçlendirmeye çalıştı.

İtalya’da bilanço ağır görünüyor

İtalya’da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 631’e yükseldi. Bir gün içerisinde 168 kişinin ölümünün ardından ülke genelinde virüs nedeniyle acil durum önlemleri ulusal düzeye genişletildi ve ülke karantina altına alındı. Bu haberle yaşanan büyük panik büyümeye devam ederek halkın marketlerde rafları boşaltmasına ve çeşitli yerleşim yerlerinde yağmalama olaylarının yaşanmasına sebep oldu.

Yiyecek satılan yerlerin önünde metrelerce kuyruklar oluşturan İtalyan halkı hastanelere de akın etti. Yaşanan yoğunlukla zor mücadele edildiği bildirildi. Tüm dükkanların kapandığı ülkede cenaze törenleri de ikinci bir emre kadar iptal edildi.