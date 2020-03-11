İtalya'da Corona Virüsünün Ölüm Oranı Neden Daha Yüksek?

İtalya, Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkede vaka sayısına göre çok yüksek ölüm oranı gözlemleniyor. Peki bu korkutan tablonun sebepleri neler?

İtalya'da Corona virüsü salgınının yol açtığı ölümler son günlerde önemli derecede arttı. Ülkede 9 Mart Pazartesi günü itibarıyla 9,172 onaylanan vaka ve toplam 463 ölüm bildirildi. İtalya artık corona virüsü nedeniyle Çin dışında dünyadaki en yüksek ölüm sayısına sahip ülke.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre İtalya'da Corona virüsünün ölüm oranı %5 ve bu oran %3,4'lük küresel ortalamanın çok üstünde. New York Times'a göre ölüm oranını etkileyen faktör, nüfusun yaş ortalaması olabilir. İtalya, Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip ve 65 yaş üzeri insanların nüfusa oranı yaklaşık %23 olarak belirtiliyor.

İtalya'nın yaş ortalaması 47,3 ve yaşlı insanlar Corona virüsünün yol açtığı ciddi komplikasyonlara daha duyarlı. Hastalığın, genel olarak 80 yaş ve üzeri insanlarda daha yüksek ölüm oranına sahip olduğu bilinen bir gerçek.

Bir diğer sorun, hastalığın yoğun görüldüğü bölgedeki tıbbi imkanların yetersiz kalması olabilir. Çin'deki COVID-19 vakalarının çoğu salgınının başladığı Wuhan'da görülüyor. WHO'nun raporuna göre Wuhan'daki ölüm oranı %5.8 iken, ülkenin geri kalanında %0.7 seviyelerinde.

Son olarak İtalya'nın hafif COVID-19 vakalarının çoğunu tespit edememiş olması ve bu nedenle ölüm oranının yüksek görünmesi de mümkün. Genellikle yapılan testler çoğaldıkça, genel ölüm oranını düşüren daha hafif vakalar da ortaya çıkıyor. Hastalığın en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Güney Kore'de de durum en başta böyleydi. İtalya, 7 Mart Cumartesi itibarıyla 42.000'den fazla test gerçekleştirdi.