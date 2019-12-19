Uzun Yıllardır Çözülemeyen Köpek Balığı Vakası Çözüldü

Uzun yıllar önce ABD'de meydana gelen korkunç bir köpek balığı olayı, geçen zamanların ardından ancak çözülebildi. Olay, gelişmiş DNA taraması sayesinde açıklığa kavuştu.

Özellikle okyanus ülkelerinde köpek balığı saldırıları sık sık meydana gelebiliyor. Ancak bir insanı ısıran köpek balığının hangi türe ait olduğu direkt olarak bulunamayabiliyor. Fakat bu sıra dışı hikayemiz, uzun yıllar önce meydana gelen bir saldırı olayının çözülmesiyle alakalı.

Geçtiğimiz yaz aylarında bir grup araştırmacı, gelişmiş DNA teknolojisini kullanarak bir köpek balığı saldırısı olayını açıklığa kavuşturmayı başardı. Evet, şu ana kadar okuduğunuzda pek de ilginç bir şey olmadığını göreceksiniz. Peki size bu olayın günümüzden tam 25 yıl önce, 1994 yılında meydana geldiğini söylesek?

Köpekbalığının dişi kullanıldı

1994 yılında Jeff Weakley isimli bir adam, ABD’nin Florida eyaleti kıyılarında sörf yapıyordu. Ancak aniden gelen bir köpek balığı Jeff’e saldırdı ve onu ısırdı. Jeff, olaydan sağ kurtulmayı başarmış olsa da köpek balığı ona kendisini hatırlatacak bir anı bırakmayı unutmadı. Köpek balığının bir dişi, Jeff’in ayağında kaldı.

Jeff’i o gün ısıran köpek balığı hiçbir zaman bulunamadı. Fakat olayın üstünden 24 yıl geçtikten sonra Jeff, insanlara saldıran köpek balıklarının DNA kullanılarak bulunmasıyla ilgili bir yazı okudu. Daha sonra ayağındaki dişin, kendisini ısıran köpek balığını bulmanın yolu olabileceğini düşündü.

Okuduğu şeyler ışığında ayağındaki dişle yola çıkan Jeff, Florida Doğa Tarihi Müzesi’nde Florida Köpek balığı Araştırma Programı yöneticisi Gavin Naylor ile iletişim kurdu. Bu kişi, daha önce aynı yöntemi kullanarak bir başkasına da yardımcı olmuştu.

Gavin Naylor, 2018 yılında New York sahillerinde bir çocuğu ısıran köpek balığını, bulunan dişlerdeki DNA’dan ortaya çıkarmayı başarmıştı. Fakat iş bu sefer daha farklıydı çünkü Jeff’in ayağında bulunan diş, 24 yıl önceki bir olaydan kalmaydı. Aynı zamanda diş bu kadar uzun süre Jeff’in ayağında kaldığından köpek balığının DNA’sının bulunamayacağı düşünülüyordu.

Fakat ikili yine de denemekten zarar gelmez diyerek işlerine koyuldu. Diş parçasını temizlendi ve özü kazındı. Ardından Naylor ve ekibi dişten DNA örneği aldılar. Daha sonra alınan örneği köpek balığı DNA’larından oluşan bir veritabanıyla karşılaştırdılar ve eşleşme aradılar.

Sonuç: 25 yıl önceki olayın faili bulundu. Veritabanıyla eşleşen DNA’ya göre Jeff’e saldıran köpek balığı, siyah uçlu köpek balığı olarak bilinen carcharhinus limbatus türündendi. Jeff de artık kendisini ısıran köpek balığını bulduğundan biraz daha tatmin olmuş hissetmişti.