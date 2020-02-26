İlk iki filmi ile büyük bir hayran kitlesi yaratan Creed serisi, üçüncü devam halkası ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde Michael B. Jordan’ı izleyeceğimiz Creed III için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Creed serisi, başrolünde Sylvester Stallone'un olduğu Oscar ödüllü Rocky serisinin unutulmaz karakterlerinden Apollo Creed’in oğlu Adonis Creed’in hayat hikayesini takip ediyor. 2015 yılında izleyicilerle buluşan ilk Creed filmi, Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler’ın imzasını taşıyordu.

Serideki ilk filmde, Michael B. Jordan’ın canlandırdığı Adonis Creed karakteri, yetimhanede kaldığı günlerde babasının efsanevi boksör Apollo Creed olduğunu öğrendikten sonra Rocky Balboa’nın kapısını çalmıştı. Çok sevdiği dostunun oğluna antrenörlük yapmayı kabul eden Rocky, onu babası gibi bir şampiyon yapmayı başarmıştı.

Steven Caple Jr.'ın yönettiği Creed II, 2018 yılında geldi. Genel anlamda beğeni toplayan devam filminde, Creed ile babasını öldüren Sovyet boksör Ivan Drago’nun oğlu Viktor Drago’nun mücadelesine tanıklık etmiştik. Altı filmden oluşan orijinal Rocky serisini daha da genişleten Creed, şimdi üçüncü devam halkası ile macerasına devam edecek gibi görünüyor.

The Hollywood Reporter, Creed III için çalışmalara başlandığını ancak proje hakkındaki detayların çok az olduğunu belirtti. Michael B. Jordan, rolüne kesin olacak dönecek. Fakat Stallone’un ikonik karakterini yeniden canlandırıp canlandırmayağı veya Coogler’ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

Dahası, film için planlanmış bir zaman çizelgesi de bulunmuyor; en azından henüz. Uzun lafın kısası, Creed III’te hikayenin nereye gideceğini öğrenmek için biraz sabretmemiz gerekebilir. Eğer bu süre içinde yeni bilgiler açığa çıkarsa, sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.