Dünyanın En Büyük Anime Platformu Crunchyroll'un Hacklendiği İddia Edildi: Milyonlarca İnsanın Bilgileri Çalındı!

Dünyanın en büyük anime platformu konumunda bulunan Crunchyroll'un hacklendiği ve 100 GB müşteri verisinin ele geçirildiği iddia edildi.

Crunchyroll, özellikle anime seven insanlar tarafından çok yakından tanınan bir platorm. Dünyanın en büyük anime platformlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Sony bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bugün büyük bir sorunla gündeme geldi. Öyle ki Crunchyroll’un hacklendiğine dair haberler paylaşılmaya başladı.

Henüz Crunchyroll tarafından doğrulanmayan ancak birçok kaynak tarafından iddia edilen bu hack olayının 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştiği bildiriliyor. Hack sonucunda ciddi miktarda kullanıcı verisinin ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında.

100 GB kullanıcı verisinin çalındığı iddia ediliyor

İddialara göre siber saldırganlar, Crunchyroll’dan 100 GB civarında kullanıcı verisini çalmayı başarmış olabilir. Saldırganların platformun kaynak ortağı Telus'ta çalışan ve bilgileri ele geçirilmiş bir personel aracılığıyla erişim sağladığı da aktarılmış. Gazetecilerle iletişime geçen saldırganın söylediğine göre bu çalışanın iş istasyonunda kötü amaçlı yazılım çalıştırmasının ardından güvenlik ihlali mümkün oldu.

Saldırı sonucunda son derece hassas müşteri bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği, 7 milyon civarında kullanıcının etkilenmiş olabileceği söyleniyor. Bunlar arasında IP adresleri, e-posta adresleri, kredi kartı bilgileri, kişisel bilgiler olabilir. Kredi kartı gibi bilgiler olma ihtimali saldırının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Crunchyroll, animelerin Netflix’i gibi bir platform. Bu yüzden de dünya çapında çok sayıda abonesi var.

Henüz bunların tamamen bir iddia olduğunun altını çizmek gerek. Crunchyroll’dan herhangi bir resmî açıklama veya doğrulama gelmedi. Saldırgan ile konuştuğunu iddia eden kaynaklar, platformun olayla ilgili tüm iletişimleri görmezden geldiğini de ekliyor. Neler olacağını, gerçek olup olmadığını zamanla göreceğiz.