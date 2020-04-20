Crysis Remastered, Sadece Bir Başlangıç Olabilir

Özellikle Türkiye’deki oyuncular tarafından oldukça sevilen oyun serilerinden bir tanesi olan Crysis’in remastered hâliyle yeniden oyuncuların karşısına çıkacağı açıklanmıştı. Bazı oyunculara göre bu sadece bir başlangıç olabilir.

Özellikle Türkiye’de bir hayli sevilen Crysis ile ilgili uzun süredir söylentiler bulunuyordu. En nihayetinde oyunun geliştirici stüdyosu Crytek, geçtiğimiz hafta Crysis Remastered’ı duyurmuştu. Crysis Remastered’ın duyurulmasıyla birlikte bu projenin daha da büyüyüp büyüyemeyeceği akıllara gelmişti.

Crytek’in ortaklık yaptığı Saber Interactive'den Tim Willits, oyuncuların aklına düşen bu soruyu pekiştirdi. Willits, Twitter hesabından seriye yönelik bazı heyecan verici tweet'ler attı fakat daha sonra bunları sildi. Bazı oyuncular, bu tweet'lerin ekran görüntülerini aldı ve tweet'lerde kullanılan ifadeler herkesin erişimine sunuldu.

Yeni Crysis oyunları mı geliyor?

"Yakın zamanda remastered oyunlar üzerinde daha fazla konuşacağız. İnsanların heyecanlı olmasından çok mutluyum. Crysis oyunlarını her zaman sevmişimdir ve bu oyunları yeni oyuncularla buluşturmak için Crytek ile birlikte çalışmak çok heyecan verici."

Willits’in tweet'lerinde asıl ilgi çeken nokta çoğul eklerini kullanması oldu. Tabii bunlar yazım hatası da olabilir ancak oyuncular, bunun daha fazla Crysis oyununun geri döneceğinin bir işareti olabileceğini düşünüyor.

Tabii hayranlar üzerinde çok fazla heyecan yaratmadan önce henüz hiçbir şeyin resmen onaylanmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Yine de Crytek firmasının daha fazla Crysis oyununun remastered sürümünün yapılmasını istemesi oldukça doğal.

Crysis Remastered; orijinal oyunun tek oyunculu modunu daha yüksek kaliteli dokularla, yazılım bazlı ışın izlemesiyle ve daha gelişmiş birçok özellikle birlikte oyunculara sunacak.

Crysis Remastered; PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch konsollarında oyuncularla buluşacak. Oyunun tam çıkış tarihi henüz bilinmese de bu sene içerisinde çıkacağı biliniyor. Peki, siz hangi Crysis oyununun remastered sürümünün çıkmasını isterdiniz?