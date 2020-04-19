Crysis Remastered'ın Gerekli Olduğunu Gösteren Sebepler

İyileştirilmiş grafiklerle oyunseverlerin beğenisine sunulacak olan Crysis Remastered ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son bilgilere göre, en gelişmiş alan derinliği ve oldukça zorlayıcı grafik ayarları ile gelecek.

Crysis serisinin dünya çapında pek çok hayranı bulunuyor. Oyunun yenilenmiş ve grafikleri güncellenmiş bir versiyonu yakın zamanda farklı platformlarda oynanabilir olacak. Geçtiğimiz günlerde Crysis Remastered oyununa ait bir kısa tanıtım videosu, resmi Intel hesaplarından yanlışlıkla yayınlandı.

Çeşitli Twitter hesaplarından yayınlanan tanıtım videosu yalnızca 40 saniye yayında kaldı, ancak bu süre Crysis Remastered projesinin sahip olduğu büyük oyuncu kitlesinin oyuna olan özlemini görmek için yetti.

Crysis Remastered ile ilgili detaylar:

Hatırlatmak gerekirse, ilk olarak 2007 yılında piyasaya sürülen Crysis, Far Cry’in halefi olarak biliniyor. Xbox 360 ve Halo 3’ten yaklaşık iki ay sonra çıkış yapan Crysis’i çalıştırmak son derece zor olduğu için oyun olumsuz bir izlenim bıraktı. Son beş yıl içinde veya Windows 10 piyasaya çıktığından beri, Crysis, 64 bit işletim sisteminde iyi oynanamadığından, oyunun grafik işlemci birimi (GPU) üzerindeki etkisini görmek zorlaştı.

Crysis, 13 yaşında olduğu için çalıştırılmasının kolay olduğunu düşünmeyin. Sürekli çökmeler nedeniyle kıyaslama yazılımı iyi şekilde oynanamıyor. Ancak, 4K'da maksimum ayarlarla RTX 2080 Ti'de ve tam GPU kullanımı ile 60-70 fps görülüyor. Bunu bir perspektife koyacak olursak, Doom Eternal eşdeğer ayarlarla aynı grafik kartında 104 fps alıyor ve bu oyun sadece bir ay önce piyasaya sürüldü.

Crysis Remastered'ın sahip olacağı özellikler:

Crysis Remastered'in, ekran kartlarını ne kadar zorlayacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, yazılım tabanlı ışın izleme, en gelişmiş alan derinliği ve diğer oldukça zorlayıcı grafik ayarları gibi özelliklerle söz konusu oyunun daha az talep görmesini beklemeyin. PS4, Xbox One ve Nintendo Switch'e gelecek olan Crysis Remastered, böylece oyunu binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Oyunla ilgili yapılan paylaşımda, “Crysis Remastered yeni grafik özellikleri, yüksek kalite kaplamalar ve CRYENGINE’in kendi donanım -ve API- agnostik ışın izleme çözümlerini bilgisayar, PlayStation, Xbox ve -ilk defa olarak- Nintendo Switch’e getiriyor.” şeklinde bir ifadeye yer verildi.