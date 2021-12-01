Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısının yapılacağı bugün önemli bir açıklama yaptı ve bugüne kadar görülmemiş düzeyde artış yapılacağını açıkladı. Öte yandan asgari ücretten alınan vergilerin durumu hakkında bir açıklama gelmedi.

Türkiye, son haftalarda ekonomik olarak zorlu süreçlerden geçiyor. Türk Lirası’nda yaşanan ani değer kaybıyla birlikte dolar ve euro başta olmak üzere tüm kurlarda artış söz konusuyken bu artış, enflasyonun da artmasına neden oluyor. Sonuç olarak vatandaş olarak bizler, her üründe kısa süre içinde yarı yarıya zamlarla karşılaşıyor, alım gücümüzü hızla yitiriyoruz.

Elbette Türkiye’de her üründe ve hizmette artan fiyatların ardından bu yıl asgari ücret tartışmaları daha da alevlendi. Günümüzde asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 TL iken bu para, güncel fiyatlar karşısında ezildiğinden asgari ücretin ciddi oranda artması bekleniyor. Buna dair bir açıklama, geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Asgari ücret, görülmemiş düzeyde artacak, sağlık çalışanlarına 2.500 – 5.000 TL arasında zam yapılacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Asgari ücrette, bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız.” ifadelerini kullanarak asgari ücrette yaşanacak ciddi artış beklentilerini karşılayacaklarına dair bir işaret verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da sağlık çalışanlarının ücretlerine yönelik açıklama geldi. Fahrettin Koca, paylaştığı açıklamasında sağlık çalışanlarına 2.500 TL ile 5.000 TL arasında zam yapacaklarını duyurdu.

Bugüne kadar gelen asgari ücret teklifleri:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı bugün, 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bugüne kadar asgari ücret toplantılarında işçileri temsil eden Türk-İş, 2022 yılı için herhangi bir rakam vermedi. Öte yandan DİSK, asgari ücretin 5.200 TL olması gerektiğini savundu. Öte yandan hem DİSK hem de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücretlerdeki vergilerin kademeleri olarak düşürülmesi gerektiğini, böylece işveren ve çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azalacağını açıkladı.

Güncel vergiler korunursa ve asgari ücret 5.200 TL olursa (tek teklif bu yönde olduğundan dolayı böyle aldık), asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ne olacak?

2021 yılında brüt (3.577 TL) ve net (2.825 TL) asgari ücret arasındaki fark, 751 TL. Yani işverenin cebinden her bir asgari ücretli için 3.577 TL çıkarken, asgari ücretle çalışan bireyin cebine 2.825 TL giriyor. 751 TL’lik kısımsa vergi olarak devlete gidiyor. Yani brüt asgari ücretin %21,02’lik kısmı vergi olarak sayılıyor.

Asgari ücretin 5.200 TL net olduğunu düşünürsek, güncel vergilerle işverenin cebinden her asgari ücretli başına 6.293 TL'ye çıkacak.