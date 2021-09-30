Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Fahiş Fiyat’ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili konuştu. Konuyla ilgili açıklamalarında oldukça sert çıkan Erdoğan, fiyat artışlarının nedeninin zincir marketler olduğunu söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre zincir marketlere sıkı denetimler gelecek ve ceza uygulamalarına geçilecek.

Türkiye son günlerde, gıda fiyatlarındaki artışları konuşuyor. Özellikle de koronavirüs pandemisinin başlamasıyla artan gıda fiyatları, artık vatandaşın cebini yakar hale geldi. Hükümet kanadı, bu yükselişlerin kaynağının zincir marketler olduğunu söylerken, zincir marketler ise kendi ellerinden bir şey gelmediğini ifade ediyorlar. Hatta Şok isimli market zincirinin kurucusu Murat Ülker, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak suçun kendilerinde bulunmasına sert çıkmıştı.

Gıda fiyatlarının daha nereye kadar yükseleceği bilinmiyor olsa da özellikle Ticaret Bakanlığı, bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, bakanlık yetkililerinin konuyla ilgili olarak denetime çıktıklarından bahsetmiştik. Şimdiyse konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, market zincirlerini hedef aldığı çok sert bir açıklamada bulundu.

"Bunun nedeni zincir marketler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.