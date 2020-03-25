Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs Önlemleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma sürecini kırmak için genel ikazlara harfiyen uymalıdır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri, ulusa sesleniş konuşmasında değerlendirdi. Yaşlılara yeniden seslenerek, "Kesinlikle dışarı çıkmayın" mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın salgın sonrasında yeniden şekilleneceğini ve Türkiye'nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağını söyledi.

'Evde kal Türkiye' vurgusu:

Türkiye’nin, hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Çin’in Wuhan kentinden getirilen vatandaşların karantina alındıktan 14 gün sonra evlerine sağlıklı bir şekilde gittiklerini anımsattı ve şu şekilde konuştu: “Hastalıkla mücadele ve ekonomik sonuçlarının telafisi ile ilgili ihtiyaç düzenlemeleri peyderpey ilan ettik. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye 8 bin vatandaşımızı hastanede izlemeye aldık.”

“Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede önemlidir. Bunun için 'evde kal Türkiye' diyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal mesafeye, temizliğe, dış temasların ardından ellerin mutlaka yıkanmasına, kolonya ile dezenfekte edilmesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, yaşlı vatandaşlara ayrı bir özen gösterdiklerini belirtti.

2-3 haftalık süreye işaret etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarının mevcut olduğunu aktararak, “İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde daha ağır sonuçlarla daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan destek ve anlayış bekliyoruz” dedi.

Salgın sonrasında dünya hiçbir şeyin aynı olmayacağını, Türkiye olarak yeni döneme avantajlarla ve güçlü altyapı ile girdiklerini dile getiren Erdoğan, “İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim. Sabırlı, dikkatli olalım. Kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir, mücadele, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır” diye konuştu.