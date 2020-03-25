Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 136 hastamıza Çin'den gelen ilaç verilmeye başlandı" dedi. Bakan Koca ayrıca, 60 yaş ve üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini bildirdi. Toplamda ise koronavirüs tespit edilen 26 hasta iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüs verileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile kameraların karşısına geçen Bakan Koca, "Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldu. 7 gün sonra taburcu oldu" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan 26 hasta iyileşti:

Çin'den koronavirüs tedavisi için getirilen ilaçlara değinen Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakımda olan 136 hastamıza ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalama olarak 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Biz de şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 bin 750 kutu daha sipariş verildi" diye konuştu. Koca, koronavirüs tespit edilen 26 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Bakan Koca, konuşmasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini yineledi. İnsan sayısının arttığı her ortamın, riskin arttığı ortam anlamına geldiğini dile getiren Koca, “Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Virüs yaş ayırımı yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal hayatın asgari düzeye indirilmesi gerektiğini vurgulayan, telefon sohbetlerinin daha uzun tutulabileceğini hatırlatan Bakan Koca, “Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok, el öpmek yok. Sevgimizi, saygımızı uzaktan gösteriyoruz” dedi.

Sokağa çıkma yasağı sorusu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soruya ise, “Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak” şeklinde konuştu.