Huawei, Babalar Günü'ne Özel Kampanya Başlattı: Birçok Üründe İndirim ve Hediye Var!

Huawei, Babalar Günü'ne özel kampanya başlattı. Telefonlar, tabletler ve giyilebilir ürünlerde indirimler ve hediyeler var.

Babalar Günü’ne çok az bir süre kaldı. 21 Haziran gününde dünya çapında kutlanacak bu özel günde birçok insan babalarına alacak hediye arayışında. İşte bu konuda Huawei’den kullanıcıları çok sevindirecek bir kampanya geldi.

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Firma, klasik hediyeleri bir kenara bırakıp bu yıl babanıza onun sağlığını takip edecek, üretkenliğini destekleyecek ya da en güzel anılarını biriktirecek akıllı bir dünya armağan etmenize imkân tanıyacak. Firmanın giyilebilir teknolojilerden güçlü tabletlere kadar uzanan ürünleri, Babalar Günü’ne özel indirim ve hediye fırsatlarıyla sunulacak.

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Akıllı telefon fırsatları

Babanızın her anı kusursuz kaydetmesi için tasarlanan HUAWEI Pura 80 Pro, 1 inç Ultra Aydınlatma Kamerası ve sektörün en geniş ışık alımıyla gece fotoğraflarından makro çekimlere kadar her koşulda üstün performans sergiliyor. Sırlı doku tasarımı ve ipek dokulu çerçevesiyle lüks bir görünüm sunan bu model, 64.999 TL fiyatıyla teknoloji tutkunu babaları bekliyor. Kampanya kapsamında 2.000 TL indirim kuponu, 100W Hızlı Şarj Aleti ve HUAWEI Care+ garanti paketi hediyelerine ulaşabileceksiniz. Üstelik buakıllı telefonu tercih eden kullanıcılar, sadece 1 TL fark ödeyerek yenilikçi tasarıma sahip FreeClip 2 kulaklığa da sahip olabilecek.

Tabletler

İş hayatını ve eğlenceyi tek bir ekranda buluşturan HUAWEI MatePad 11.5 2025, 120 Hz akıcı yenileme hızı ve gözleri yormayan PaperMatte ekran seçeneğiyle kitap okumaktan toplantılara kadar her an babanızın yanında olacak. 10.100 mAh devasa bataryasıyla gün boyu kesintisiz kullanım sunan bu model, 12.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 600 TL indirim kuponu, M-Pencil 3 akıllı kalem ve 1 yıllık ekran hasarı garantisi hediyeleriyle babanızın üretkenliğini destekliyor.

Daha erişilebilir ve günlük kullanıma uygun bir seçenek arayanlar için ise 6.999 TL fiyat etiketine sahip HUAWEI MatePad SE 11 LTE modeli, kutusundan çıkan M-Pen Lite kalemi hediyesiyle öne çıkıyor.

Giyilebilir teknolojiler

Prestij ve üstün dayanıklılığı birleştiren, 150 metre dalışa dayanıklı sıvı metal kasası ve sonar tabanlı su altı iletişimiyle sınırları zorlayan HUAWEI WATCH Ultimate 2, 34.999 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, 3.000 TL indirim kuponu ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle geliyor.

Kapsamlı sağlık takibi özellikleriyle öne çıkan HUAWEI WATCH D2 modeli ise 15-21 Haziran tarihleri arasında 16.999 TL'lik erken dönem özel fiyatıyla dikkat çekiyor. Fiyatı 22 Haziran itibarıyla 17.999 TL olarak güncellenecek olan bu model, kampanya süresince Akıllı Tartı 3 ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle birlikte geliyor.