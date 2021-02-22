Kripto paralar üzerine yapılan bir Clubhouse görüşmesinden, vergi çıktı. Görüşmeye katılan Özgür Demirtaş, verginin kesinlikle geleceğini söylerken, hukukçular ise geriye dönük işlem yapılamayacağını ifade ettiler. Ancak Özgür Demirtaş'a göre bu kadar kesin konuşmamak gerek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'deki yatırımcıların kripto para kullanımı konusunda Avrupa'nın bir numarası olduğundan bahsetmiştik. Ülkemiz, araştırmanın dahil edildiği 74 ülkenin arasında ise dördüncü sırada yer alıyordu. Kripto paralar gerek yatırım gerekse ödeme işlemleri açısından çeşitli avantajlar sunuyor olsa da Türkiye'de tartışılmaya başlayan yeni bir konu var. Bu konu, kripto para varlıklarının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği...

Hükümet yetkilileri, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile ilgili resmi bir düzenleme yapmadılar. Aslında dünya genelinde de bu konuyla ilgili atılmış bir adım yok. İşte bu durum, hükümetlerin de pek sıcak bakmadıkları kripto paralara vergi getirip getirmeyeceklerine dair merakın oluşmasına yol açtı. Bu konu, ülkemizdeki kripto para yatırımcıları ile ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ın bir araya geldiği bir Clubhouse görüşmesinde ele alındı. Peki bu toplantıda neler konuşuldu?

Vergiler gelebilir ancak geriye dönük olamaz

Özgür Demirtaş tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de kripto paralardan edilen kar için vergilendirme yapılabilir. Hatta Demirtaş "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın, Türkiye’de vergiler geliyor." ifadelerini resmen kullandı. Yani Demirtaş, kripto paralardan kazanılan paraların kesinlikle vergilendirileceğini ifade ediyor. Ancak kendisi, böyle olmaması gerektiğine inanıyor. Kripto paraların gerçekten de para olduğunu vurgulayan Demirtaş, elde edilen kazanç ya da kullanımlar nedeniyle vergilendirilmenin olmaması gerektiğini söylüyor.

Bu açıklamanın Aytunç Yıldızlı tarafından Twitter'da paylaşılması üzerine yeni açıklamalar da geldi. Celil Öztürk tarafından yapılan açıklamalarda, yasaların geriye dönük işleyemeyeceğini ifade ederek, konuyla ilgili hukuk ilkesini hatırlattı. “Bitcoin‘in yasal statüsüne ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Öncelikli olarak bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Böyle bir durumda da ‘kanunların geriye yürümezliği ilkesi’ devreye giriyor gerçek kişiler için. Aksi durumda üst mahkemelerde hak aranabilir.” sözlerini kuran Öztürk'e yanıt, Demirtaş'ın yine kendisinden geldi.

"Hiçbir şeye yüzde 100 olamaz denemez"

Özgür Demirtaş, hukukçu olmadığını ve bu tartışmaların kendi alanı olmadığını beyan etti. Ufak bir hatırlatmada bulunan ekonomist, "Verginin vergisinin vergisinin bile alındığı, geriye dönük YouTuber vergilerinin bile alındığı, babasından kalan tek eve bile falanca miktarın üzerinde değerde diye emlak vergisine ek olarak vergiler konulmaya çalışıldığı dünyada hiçbir şeye %100 olmaz denemiyor." cümlesini kurarak, önemli bir hususa parmak bastı.

Yapılan açıklamalar, hükümet yetkilileri tarafından değerlendirilmedi. Ancak bundan sonraki süreç için kripto para birimlerinden vergi alınabileceği gerçeğini unutmamak ve adımlarımızı buna göre atmak gerektiğini aklımızın bir köşesine yerleştirmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Hükümet tarafından yapılacak olası açıklamalar, sürecin nasıl işleyeceğini gösterecek. Bakalım bu konuda da dünyada bir ilke imza atacak mıyız?