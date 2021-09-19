Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidişinin öncesinde Atatürk Havaalanı'nda önemli açıklamalar yapmış ve basından gelen soruları yanıtlamıştı. Bu bağlamda yurtlar konusunda da dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidiyor. Söz konusu gidişin öncesinde Atatürk Havaalanı’nda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ülkenin güncel konularına yönelik olan açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalarda dikkat çeken bir madde de yurt konusu olmuştu. Basından gelen sorular üzerine yurtlar hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, şimdiye kadar ülkemizde hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımı yaptıklarını söylemiş, 1 milyona yakın yatak kapasitesine değinmişti. Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamasına Gelen Tepkiler: İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kripto Paraya Karşı Bir Savaşımız Var" Sözleri Twitter'ı Karıştırdı: İşte Tepkiler Konu hakkındaki düşüncelerinizi siz de yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

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