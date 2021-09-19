Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Mersin'de, ülkenin farklı yerlerinden gençlerle bir araya gelmiş ve sorularını yanıtlamıştı. Özellikle kripto para dünyası ve bir süredir gündemde olan sosyal medya kanunu üzerine dikkat çekici açıklamalar yapan Erdoğan, Twitter'da gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Mersin’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orada, ülkenin farklı kesimlerinden gelen gençlerin sorularını yanıtlamıştı. Bir süredir ortalıkta dolaşan ve kafalarda soru işareti oluşturan sosyal medya kanunundan kripto paranın ülkemizdeki geleceğine kadar uzanan sorular, Erdoğan’a yöneltildi.

Bu soruları cevaplayan Erdoğan, özellikle kripto para sektörüne yönelik oldukça ciddi sözlere yer vermişti. Bu bağlamda kripto paraya açılmakla ilgilenmediklerini belirten Erdoğan, tam aksine bu paralarla bir savaş içinde olduklarını söyledi. Söz konusu açıklamalar da haliyle sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte konu hakkında yapılan paylaşımlar:

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