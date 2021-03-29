Geçtiğimiz günlerde bir tweetini NFT ile satışa çıkaran Cüneyt Özdemir, amacına ulaştı. Söz konusu tweet, bir internet kullanıcısı tarafından 10 bin dolar karşılığında satın alındı.

NFT ya da tam adı ile Non-Fungible Token (değişimi mümkün olmayan para), tartışmasız bir şekilde son haftaların en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Milyonlarca dolara satılan sanat eserleri ve videolar, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil’in kendi ürünlerini NFT ile satışa çıkarması ve dahası, NFT’nin bir anda gündem haline gelmesini sağladı.

Hemen hemen her gündem konusu hakkında fikir belirten ya da konuda uzman kişileri YouTube kanalında konuk ederek fikirlerini alan gazeteci Cüneyt Özdemir, 26 Mart tarihinde “ Bu tweet bir 'SANAT ESERİ'dir! “ şeklinde bir tweet paylaşmış ve söz konusu tweeti NFT ile satışa çıkarmıştı.

Cüneyt Özdemir'in tweeti, Türkiye'nin en "pahalı" tweeti oldu

Öğle saatlerinde yeni bir tweet paylaşan Cüneyt Özdemir, “Türkiye’nin en pahalı twitini sattık” ifadelerini kullandığı tweet ile satışa sunmuş olduğu tweetin satıldığını duyurdu. Tweetin satışa sunulduğu internet sayfasına girdiğimizde “@izzetpinto78” adlı bir kullanıcının tweet için 10 bin dolar değerinde Ethereum ödediğini görüyoruz. Cüneyt Özdemir, söz konusu tweetten elde ettiği geliri Darrüşafaka'ya bağışlayacağını söyledi.

Cüneyt Özdemir’in görece sıradan bir tweetinin 10 bin dolar gibi yüksek bir meblağ karşılığı satılmış olması, NFT’nin neden bir “çılgınlık” olarak nitelendirildiğini özetler nitelikte. Bu arada NFT hakkında daha fazla detay öğrenmek isterseniz sizleri buradaki içeriğimize bekleriz.