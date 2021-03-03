10 Saniyelik Bu Video, Tam 6,6 Milyon Dolara Satıldı

Blockchain teknolojisiyle dijital ortamda imzalanan bir video, 67 bin dolara satın alındıktan sonra 6,6 milyon dolara satıldı. Sadece 10 saniye uzunluğunda olan videoda ise o kadar da değerli bir şey yoktu. Peki bu durum nasıl gerçekleşti? Ücretsiz olarak izlenebilen bir video, 6,6 milyon dolara nasıl satıldı?

Kripto paraların kullanılmaya başlaması ve Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, hayatımız daha da dijital bir hal almaya başladı. Artık fiziksel para kullanmayı tercih etmeyen insanlar, mümkün olduğunca kripto paralara yönelip, bu paralarla alışveriş yapıyorlar. Kimilerine göre balon olsa da bu haberimizde sizlere, kripto para ve Blockchain teknolojilerinin sandığınızdan çok daha fazlası olduğunun ispatı niteliğinde olan bir olaydan bahsedeceğiz.

Pablo Rodriguez-Fraile isimli bir koleksiyoner, Ekim 2020'de Mike Winkelmann isimli bir dijital ortam sanatçısı tarafından oluşturulan sadece 10 saniyelik bir videoyu satın alıyor. Bu satın alma işlemi için 67 bin dolar gibi ciddi bir ödeme yapan Rodriguez-Fraile, söz konusu videoyu geçtiğimiz hafta ise 6,6 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir paraya satıyor. Üstelik tüm bu süreçte tek bir banknot bile kullanılmıyor. İşin daha da ilginç yanı şu ki söz konusu 10 saniyelik video, internette ücretsiz olarak izlenebiliyor. Peki bu nasıl gerçekleşti? Ücretsiz olarak izlenen 10 saniyelik video neden alındı?

Blockchain neden bir balon değil?

Beeple ismiyle de bilinen Winkelmann, oluşturduğu videoyu Blockchain teknolojisini kullanarak, dijital olarak imzalıyor. Bu da o videonun yüzde 100 orijinal olduğu anlamına geliyor. Yani ücretsiz olarak izleyebileceğiniz o 10 saniye, videonun orijinalinin bir kopyası. Bunu şöyle düşünün; Mona Lisa tablosunu hepimiz biliyoruz. Hatta bu tablonun bir kopyası evimizin duvarında asılmış bile olabilir. Ancak paha biçilemeyen gerçek tablo, dünya üzerinde sadece 1 tane. İşte Blockchain teknolojisi kullanılarak imzalanan video da tam olarak orijinal Mona Lisa tablosu gibi. Bu yüzden de çok değerli. Yaşamın giderek dijitalleştiğini görmezden gelmezsek, Blockchain teknolojisinin önümüzdeki dönemlerde bunun gibi çok fazla şeye imkan tanıyacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Kripto para dünyasında "Değiştirilemez Token"lar bulunuyor. NFT olarak da bilinen bu tokenlar, herhangi bir nesnenin dijital yansıması olarak tanımlanıyor. İşte bu tokenlar, söz konusu 10 saniyelik videonun 67 bin dolara alınıp, 6,6 milyon dolara satılabilmesini sağladı. Peki bu videoda ne vardı dersiniz? Beeple, hazırladığı 10 saniyelik videoda Donald Trump'a benzeyen büyük bir adamı yatmış şekilde resmediyor. Üzerinde Loser (kaybeden ya da argodaki anlamıyla ezik) yazan bu adamın önünden de sıradan insanlar gelip geçiyor. Az sonra izleyeceğiniz videoda, bundan başka hiçbir şey bulunmuyor.

İşte 67 bin dolara satın alınıp, 6,6 milyon dolara satılan o video

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