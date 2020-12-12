Cyberpunk 2077'nin Çıkıştan Sonraki İlk Güncellemesi Yayınla

Çıkış gününde milyonlarca oyuncuyla buluşan ancak hatalardan tamamen arınmış olmayan Cyberpunk 2077, bugün ilk güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte oyundaki birçok hataya çözüm getirildi.

Oyun dünyası sonunda yıllardır beklediği CD PROJEKT RED yapımı Cyberpunk 2077'ye kavuştu. Ancak oyunun çıkışı beklendiği gibi tamamen pürüzsüz olmadı. Cyberpunk 2077, hem PC hem de konsol platformlarında oyuncuları pek çok hatayla karşılamış olsa da bu durum her yeni çıkan oyunda yaşanıyor.

Önemli olan şeyin bu sorunların en kısa sürede çözülmesi olduğunu biliyoruz. CD PROJEKT RED de bu noktaya damgasını vurarak oyunun resmi çıkışından sonraki ilk yamasını bugün yayınladı. Hotfix 1.04 ismiyle yayınlanan yama, hem PlayStation hem PC oyuncuları için indirilebilir oldu. Şirket, Xbox oyuncularınınsa en kısa sürede yamaya kavuşacaklarını açıkladı.

Birçok sorun giderildi:

Yayınlanan güncellemeyle birlikte oyundaki pek çok hata ve performans sorunlarına çare bulundu. Paylaşılan yama notları, oyunun birçok alanda düzeltildiğini gösterse de bu güncelleme elbette göreceğimiz tek güncelleme olmayacak. Hotfix 1.04, oyundaki çeşitli çökme sorunlarını gidererek kararlılığı artırdı.

Oyunda görevler esnasında yaşanan birçok hata giderildi. Görsellik konusunda oyuncuların arabada birinci şahıstan üçüncü şahıs kamera açısına geçmeleri hızlandırıldı; bazı önemli görevlerde NPC'lerin animasyon eksikliği sorunu giderildi. Oynanış kısmında da silah geliştirme ön izlemesi de düzeltildi.

Cyberpunk 2077, yıllar süren bekleyişe değecek bir şekilde çıkış yaptı. Oyun, her platformda toplamda 8 milyon ön sipariş aldı. Oyun çıktığı andaysa Steam oyuncu seline dönmüş, Cyberpunk 2077'nin anlık oyuncu sayısı 1 milyon 3 bin 264'e dayanmıştı. Fakat oyunun Türkçe çevirisinde yapılan küçük ama önemli bir hata Türk oyuncuların tepkisini toplamıştı.