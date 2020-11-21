Cyberpunk 2077'de Işın İzleme Teknolojisi AMD'ye Geç Gelecek

Son olarak aralık ayına ertelenen Cyberpunk 2077'nin ışın izleme teknolojisinin başlangıçta AMD'nin yeni GPU'larında desteklenmeyeceği açıklandı. Neden desteklenmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi verilmiş değil.

Çıkışı yılan hikâyesine dönen ve çıkış tarihi çeşitli sebeplerle sürekli ertelenen Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. NVIDIA, bu ay başında yaptığı bir açıklamada, Cyberpunk 2077'nin herhangi bir özel NVIDIA ışın izleme teknolojisine sahip olmayacağını ve DXR uyumlu tüm GPU'larda çalışacağını belirtmişti.

Ancak görünüşe göre işler tam olarak böyle ilerlemedi. Oyunun geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED'in yöneticilerinden Marcin Momot, Cyberpunk 2077'nin çıkışında AMD'nin son GPU'larında da ışın izleme teknolojisini desteklemeyeceğini dile getirdi.

Cyberpunk 2077'de ışın izleme teknolojisi ilk olarak NVIDIA kartlara geliyor

CD PROJEKT RED, dün Cyberpunk 2077'nin RTX destekli sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Açıklanan listelede sadece NVIDIA'nın RTX ekran kartlarının olması dikkatleri çekmişti. Bunun üzerine Souls Ninja (@valiantfury_) kullanıcı adlı bir oyuncu, yeni AMD kartlarında ışın izleme teknolojili Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimlerinin ne olacağını sordu. Momot ise çıkışında AMD kartlarda ışın izleme teknolojisinin desteklenmeyeceğini dile getirdi.

Şu an için CD PROJEKT RED'in ışın izleme teknolojisini neden sadece NVIDIA donanımları için kullanıma sunduğu bilinmiyor. En nihayetinde AMD'nin GPU'larında da ışın izleme desteği bulunuyor. Hatta AMD, RX 6000 serisi RDNA 2 Big Navi GPU'larının var olan oyunlarda da ışın izleme teknolojisini destekleyeceğini açıklamıştı.

DSOGaming'den John Papadopoulos, Cyberpunk 2077'deki ışın izleme efektlerinin çok yüksek olabileceğini ve bunun da sadece DLSS ya da Super Resolution destekli NVIDIA ve AMD GPU'larda çalışabileceğini söylüyor. AMD'nin DLSS teknolojisine karşı geliştirdiği özelliği henüz tam olarak hazır değil ve AMD GPU'larda ışın izleme teknolojisinin en azından başlangıçta yer almamasının sebebi de bu olabilir. Tabii bunun bir pazarlama çalışması olma ihtimali de bulunuyor.