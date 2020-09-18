Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Oyuncuların dört gözle ve bir yandan da korkuyla bekledikleri Cyberpunk 2077'nin içimizdeki korkuyu yok eden sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, günümüzde satılan pek çok bilgisayar tarafından çalıştırılabilecek.

Uzun zamandır beklediğimiz, normal şartlarda önceki aylarda buluşacağımız ancak maalesef ertelenen Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020 tarihinde sonunda oyun dünyasına katılacak. Oyun, bugüne kadar yayınlanan her videosuyla ve görüntüsüyle hepimizin gözünü almayı başarmıştı.

Oyunun gördüğümüz her görüntüsü aslında bizim için aynı zamanda bir de umutsuzluk kaynağıydı. Zira Cyberpunk 2077, günümüz sistemlerinde çalıştırılamayacak kadar iyi duruyordu. Bugün Cyberpunk 2077 tarafından yapılan paylaşımsa herkesi şaşırttı. Oyunun sistem gereksinimleri sonunda resmiyete kavuştu.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri:

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimlerini gören her oyuncunun beğenisini toplamayı başardı. Çünkü paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüzde piyasada bulunan ortalama donanım özelliklerini aşmıyordu. Oyunun resmi minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde oldu:

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12

DirectX 12 İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 RAM: 8 GB

8 GB Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470 Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12

DirectX 12 İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G RAM: 12 GB

12 GB Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury Depolama: 70 GB SSD

Gördüğünüz üzere Cyberpunk 2077, gördüğümüz görüntülere rağmen binlerce TL harcayıp yeni sistem kurmayı gerektirmeyecek. Bu noktada CD PROJEKT RED'in oyunu gerçekten iyi bir şekilde optimize edip etmediğini ya da gördüğümüz görüntülerin aslında o kadar da iyi olup olmadığını ancak bekleyerek göreceğiz. Umuyoruz ki doğru çıkan olasılık ilk olasılık olur.