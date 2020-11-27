Cyberpunk 2077, Taban Konsollarda 'İyi' Performans Sunuyor

Geçtiğimiz gün konferansta konuşan CD PROJEKT RED başkanı, oyunun taban konsollarda iyi bir performans sunduğunu açıkladı. Başkan, elde edilen performansın yine de Pro'lara göre daha düşük olduğunu ekledi.

Oyun dünyasının aylardır merakla beklediği Cyberpunk 2077, son erteleme de yaşanmasaydı 19 Kasım günü çıkış yapacaktı. Ancak oyunun geliştiricisi CD PROJEKT RED, paylaştığı açıklamada oyunun 9 ayrı versiyonunu test etmenin kendilerini zorladığını belirterek çıkış tarihini 10 Aralık 2020 olarak düzenlemişti.

Bir ayın daha sonuna geldik ve Cyberpunk 2077 için bir kez daha gün saymaya başladık. Cyberpunk 2077'nin son çıkış tarihine giderek yaklaşırken elbette oyun dünyası da oyunun bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği hakkında haklı olarak kararsız durumda. Fakat bugün, CD PROJEKT RED başkanı Adam Kicinski tarafından rahatlatıcı bir açıklama yapıldı.

Cyberpunk 2077 taban konsollarda 'iyi' performans sunuyor:

CD PROJEKT RED, geçtiğimiz gün bir konferans düzenlemişti. Bu konferansta geliştirici şirket, oyunun yeniden ertelenmeyeceğine dair söz verdi (bir kez daha). Şirket yöneticileri, oyun dünyasından gelen Cyberpunk 2077'nin taban konsollarda nasıl bir performans gösterdiği sorusuna da cevap verdi.

CD PROJEKT RED başkanı Adam Kicinski, bu soruyu şu şekilde cevapladı:

"Tabi ki performans Pro'lardan biraz daha düşük ancak bu kadar büyük bir dünyaya göre şaşırtıcı bir şekilde iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani biraz düşük ancak oldukça iyi. Cevap bu."

Adam Kicinski, bu sözlerinin ardından oyunun çıkış tarihi için yapılan 3 haftalık erteleme hakkında da bir soruya cevap verdi. Kicinski, bu süre içinde ekibin yeni nesil konsollardaki performans konusunda güzel bir ilerleme kaydettiğini açıkladı. Son olarak Kicinski, oyunun tüm platformlarda iyi performans gösterdiğine inandıklarını söyledi.

Çok oyunculu mod hakkında yeni açıklama:

Tüm bunların yanı sıra Cyberpunk 2077'nin en az değinilen konusu olan çok oyunculu moda da konferansta değinildi. Adam Kicinski, yaptığı açıklamayla CD PROJEKT RED'in bu konuda henüz konuşmaya istekli olmadığını belirtti:

"Bu tamamen ayrı ve büyük bir yapım. Bunu bağımsız bir yapım olarak değerlendiriyoruz. Tabii Cyberpunk evreninden geleceği için tamamen bağımsız değil ve tek oyunculu Cyberpunk konseptine oldukça yakın. Ancak bizim bakış açımızdan bu bir başka bağımsız yapım ve bunun üzerine bağımsız bir ekip çalışıyor."