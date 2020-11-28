Cyberpunk 2077 İçin 4K Çözünürlüklü Stadia Fragmanı

Google, senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin 4K çözünürlüklü fragmanını Stadia platformu için yayınladı. Şirket, ayrıca Cyberpunk 2077 için özel bir Stadia kampanyası gerçekleştirdiğini de duyurdu.

CD PROJEKT RED'in 10 Aralık tarihinde çıkacak olan yılın en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077'nin ışın izleme teknolojisiyle nasıl göründüğünü RTX ekran kartları PC'de, yeni nesil konsollar Xbox Series X ve PlayStation 5'te görmüştük.

Benzer bir tanıtım videosu bu sefer de Google'ın bulut oyun platformu Stadia için geldi. Yayınlanan yaklaşık 5 dakikalık fragman, CD PROJEKT RED'in yeni oyunun Google Stadia'da nasıl görüneceğini oyunculara göstermiş oldu.

Cyberpunk 2077'nin Stadia için 4K çözünürlüklü fragmanı yayınlandı

Oyun endüstrisi, altın çağlarını yaşarken arkasında büyük teknoloji şirketleri bulunan çeşitli bulut oyun platformları da boy göstermeye başladı. Microsoft'un xCloud servisi ya da ülkemizde de kullanılabilen NVIDIA'nın GeForce Now servisi, oyunculara bulut oyun deneyimini sunuyor.

Bunlara ek olarak yine bulut oyun servisi sunan irili ufaklı şirketlerin yanı sıra arama devi Google da Stadia ile bulut oyun deneyimi sunan şirketler arasında bulunuyor. Üstelik Google, oyunun Stadia üzerinden satın alınması için bir kampanya da başlatmış durumda.

Google, oyunun 17 Aralık'tan önce Stadia üzerinden alınması durumunda Stadia Premiere Kit'i gönderiyor. Kitin içerisinde eğer servis ilk kez kullanılıyorsa Stadia oyun kumandası, Chromecast Ultra ve bir aylık Stadia Pro aboneliği yer alıyor. Ayrıca Stadia premium, oyunun 4K çözünürlükte oynanmasına da izin veriyor.

Tüm bu gelişmelerin en azından Türkiye'deki oyuncular için olumsuz yanı, Google Stadia'nın henüz Türkiye'de kullanıma açılmamış olması. Platform, Türkiye'de de hizmet veriyor olsaydı oyunu oynamak isteyen ancak yeterli donanımı bulunmayan oyuncular da faydalanabilecekti. Ancak yine de iyi bir haber vermek gerekirse oyun, GeForce Now'da ilk gününden itibaren oynanabilir olacak.