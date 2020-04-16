Amazon'da, Cyberpunk 2077 temalı bir Xbox oyun kolu ortaya çıktı. Cyberpunk 2077 karakteri Johnny Silverhand'den esinlenen bir tasarıma sahip olan oyun kolu, Cyberpunk 2077 daha çıkmadan satışa sunulabilir.

CD Projekt RED'in merakla beklenen yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi, 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak kısa süre önce Cyberpunk 2077 temalı bir Xbox oyun kolu Amazon'da sızdırıldı ve oyundan çok daha erken gelecek gibi görünüyor.

Amazon'da yer alan açıklamaya göre Cyberpunk 2077 temalı Xbox oyun kolu, Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand karakterinden ilham alıyor. Cihaz, solda metalik gümüş ve sağda mat siyahı birleştiren iki tonlu bir tasarıma sahip. Ayrıca düğmelerin yanı sıra tetik tuşlarında da kırmızı renk kullanılmış. Ayrıca oyun kolunun gövdesi, savaşta hasar görmüş gibi bir görünüme sahip.

Cyberpunk 2077 temalı oyun kolunda, 3.5 mm stereo kulaklık jakı da yer alıyor. Ayrıca Windows 10 bilgisayarlarla ve destekleyen cihazlarla bağlantı kurabilmesi için Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Oyun kolunun ağırlığı 544 gram olarak belirtilmiş ancak Xbox One kollarının standart ağırlığının 280 gram olduğu düşünüldüğünde bu bilgi pek de mantıklı gelmiyor.

Sınırlı üretim olarak planlanan oyun kolu, teknolojinin hayatta kalmanın anahtarı olduğu Cyberpunk 2077 dünyasını yansıtıyor. Amazon cihazın 4 Mayıs'ta satışa sunulacağını söylüyor. Merak edenler, Johnny Silverhand karakterinden ilham alan oyun kolunun Amazon sayfasına buradan göz atabilirler.