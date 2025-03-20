Tesla'nın defalarca kez geri çağırdığı Cybertruck'lar bir kez daha ciddi bir problem nedeniyle geri çağrılıyor.

Tesla, Cybertruck sahiplerini ilgilendiren kritik bir geri çağırma süreci başlattı. Ön camın yanındaki çelik kaplama panellerin yerinden çıkma riski taşıdığı tespit edilince şirket yaklaşık 46.000 Cybertruck’ı servise çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), düşen panellerin hareket hâlindeki araçlar için ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceğini belirtti. Tesla geri çağırma sürecini başlatmasıyla birlikte şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Dış panel yeterli kalitede sabitlenememiş

Panelin yerinden çıkma sorunu, onu yerinde tutması gereken yapıştırıcının yeterli seviyede olmamasından kaynaklanıyor. Tesla, sorunu gidermek için Cybertruck’larda yeni bir yapıştırıcı kullanacak ve panelleri ek bir somunla sabitleyecek.

Bu, Tesla'nın Cybertruck için gerçekleştirdiği sekizinci geri çağırma oldu. Daha önceki sorunlardan bazıları yazılım güncellemeleriyle çözülürken, gevşeyen parçalar gibi fiziksel hatalar servise gitmeyi zorunlu kılmıştı.