Tesla'nın yalnızca kameralardan oluşan yardımcı sistemleri, LiDAR sensörler bulunan bir araç ile kıyaslandı.

Tesla’nın otonom sürüş sistemleri yalnızca kameralara dayanıyor ve araçlarda LiDAR sensörler bulunmuyor. Ünlü YouTuber Mark Rober'ın yeni videosunda Tesla araçlarında LiDAR sensörleri bulunmadığı için karşılaşılan riskler gözler önüne serilmiş durumda.

LiDAR, lazer ışınlarıyla mesafe ölçerek çevreyi yüksek hassasiyetle haritalayabilen bir teknoloji. Pek çok otomobil üreticisi bu sistemi kullanırken, Tesla bunun yerine tamamen kamera tabanlı çözümlere başvuruyor.

Tesla araçlarını LiDAR sensörlü araçlarla kıyaslayan video:

Bu da beraberinde büyük riskler barındırıyor. Örneğin duman, sis veya yoğun yağış gibi zorlu hava koşullarında Tesla araçları yoldaki engelleri algılamakta zorlanabiliyor. YouTuber Mark Rober’ın testinde de bir çocuk mankeni zorlu koşullarda Tesla tarafından fark edilmezken, LiDAR kullanan araç tehlikeyi tespit edip aracı durdurabiliyor.

Videodaki asıl önemli test ise çocukluğumuzda Road Runner'da gördüğümüz görsel ilüzyon. Örneğin yola üzerinde yol deseni bulunan bir duvar yerleştirildiğinde Tesla araçları yalnızca kameralar ile bunun gerçek bir engel olduğunu anlayamayabiliyor. LiDAR ise bu testi de başarıyla geçmeyi başarıyor çünkü duvarda ne çizildiğinin aksine onun duvar olduğunu algılayabiliyor.

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