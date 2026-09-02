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Dacia Sandero, 2028’de Çifte Dönüşüme Hazırlanıyor: Hem Elektrikli Hem Hibrit Model Geliyor!

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Dacia, 2028'de yenilenecek Sandero modelinde hem hibrit hem de tamamen elektrikli motor seçeneklerini aynı platformda sunmaya hazırlanıyor.

Dacia Sandero, 2028’de Çifte Dönüşüme Hazırlanıyor: Hem Elektrikli Hem Hibrit Model Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dacia, popüler modeli Sandero için 2028 yılında tamamlanması planlanan devrim niteliğinde bir yenilenme sürecine girdi.

Yeni nesil Sandero; hem benzinli-hibrit hem de tamamen elektrikli güç seçeneklerini aynı çatı altında sunarak Renault Grubu içinde bu iki teknolojiyi eş zamanlı harmanlayan ilk model ailesi olma unvanını taşıyacak.

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Dacia Sandero, 2028’de Çifte Dönüşüme Hazırlanıyor: Hem Elektrikli Hem Hibrit Model Geliyor!
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Tek platformda iki farklı motor

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Dacia yönetimi, pazarın henüz tamamen elektrikli araçlara geçişe hazır olmadığını değerlendirerek stratejisini çoklu motor seçeneği üzerine kuruyor. İngiltere Genel Müdürü Lina Ribeiro’nun da doğruladığı 2028 hedeflerinde, hem standart Sandero hem de SUV hatlarıyla öne çıkan Sandero Stepway varlığını sürdürecek.

Markanın bütçe dostu fiyat politikasını korumak adına teknik altyapıda özel bir yol haritası izleniyor:

  • AmpR mimarisi yerine mevcut CMF-B platformunun geliştirilerek hem hibrit hem elektrikli motorları destekleyecek esnek bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
  • Elektrikli ve içten yanmalı versiyonlar arasında büyük görsel farklar yaratılmayacak, elektrikli seçenekte sürtünmeyi azaltan kapalı ızgara ve hemzemin kapı kolları gibi aerodinamik dokunuşlar yer alacak.
  • Standart Sandero hatchback çizgisini korurken, Stepway versiyonu belirgin biçimde daha yüksek ve güçlü bir SUV görünümüne bürünecek.

Güç ve menzil nasıl olacak?

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Yeni Sandero’nun motor gamında Renault Grubu’nun kanıtlanmış teknolojilerinden yararlanılacak. Hibrit kanatta Renault Clio’da kullanılan 1.8 litrelik benzinli-hibrit sistemin Sandero’ya uyarlanmış bir versiyonu öne çıkarken, turbo benzinli TCe motor seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor.

Elektrikli cephesinde ise fiyat-menzil dengesini gözeterek daha küçük bataryalara odaklanılacak:

Model / Teknolojik Altyapı Batarya Kapasitesi Tahmini Menzil
Renault Twingo Tabanlı Yapı 27,5 kWh ~262 km
Renault 5 Tabanlı Yapı (Giriş Seviyesi) 40 kWh - 52 kWh 405 km'ye kadar

Dacia CEO’su Katrin Adt, modelin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve detayların 2028’e doğru netleşeceğini vurgularken, markanın kısa vadeli önceliğinin önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni nesil Dacia Spring olduğunu ifade ediyor.

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