Toyota, en sevilen otomobili Corolla'nın 60. yılına özel yepyeni versiyonlarını tanıttı. İşte efsane modelin yeni özel serisi.

Dünyanın en çok satan otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunan Japon dev Toyota’nın en sevilen otomobillerinden biri şüphesiz Corolla’dır. Ülkemizde de büyük ilgi gören bu otomobil, ilk olarak 1966 yılında yollara çıkmıştı ve geçen yıllar boyunca efsaneleşmeyi başarmıştı.

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Corolla, bugüne kadar küresel ölçekte 57 milyon adedin üzerinde satış başarısı yakalayarak "dünyanın en çok satan otomobili" ünvanına sahipti. Şimdi ise ikonik modelin 60. yıldönümüne özel olarak üretilen yepyeni modeller duyuruldu.

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Karşınızda Toyota Corolla 60. yıl özel serisi

yıldönümüne özel olarak tanıtılan özel seri; Hatchback, Touring Sports ve Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen Sedan gövde tiplerinde sunulacak. Tasarım tarafında ise standart modellerden ilk bakışta ayrışan özgün detaylar göze çarpıyor. Hatchback ve Touring Sports gövde tiplerinde Gece Siyahı tavan ve sütunlarla kombine edilen yeni mavi çift renk opsiyonu sunulurken sedan versiyona özel Ay Işığı Mavi renk imzası eklenmiş. Kullanıcılar ayrıca Platin Beyazı ve Kül Gri renk opsiyonlarını da tercih edebiliyor.

Bütün gövde tiplerinde mat ve işlenmiş yüzey detaylarına sahip 10 kollu 17 inç alaşım jantlar, mat gümüş ön tampon ve yan marşpiyel süslemeleri yer alıyor. Arka kapıların alt kısmında konumlandırılan mat gümüş "60’ıncı yıldönümü" logoları ise serinin imzasını taşıyor. Kabin içinde ise sürücüleri yine 60. yıl logosu taşıyan mat gümüş kapı eşik çıtaları ve gümüş detaylı özel siyah halı paspaslar karşılıyor.

Yeni özel seri sadece görsel farklarla sınırlı kalmayıp teknolojik altyapısını da verimli sistemlerle destekliyor. Otomobil, Toyota’nın yüksek verimlilik sunan beşinci nesil hibrit teknolojisiyle yollara çıkıyor. Hatchback ve Touring Sports modellerinde kullanıcılar için iki farklı motor seçeneği hazırlanmış. 140 HP güç üreten 1.8 litrelik versiyonun yanı sıra daha performanslı bir sürüş arayanlar için 178 HP’lik 2.0 litrelik hibrit motor seçeneği var. Sedanda ise 1.8 litrelik hibrit kurulum görüyoruz.

Kabin içinde sürücü odaklı teknolojiler var. Sürücünün önünde kişiselleştirilebilir 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli yer alırken, orta konsolda bulut tabanlı navigasyon sistemine sahip 10.5 inçlik Toyota Smart Connect+ multimedya ekranı yer alıyor.