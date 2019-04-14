Daimler, Hileci Yazılım Kullandığı İddiasıyla Karşı Karşıya

Alman yetkililer, geçtiğimiz günlerde Daimler’ın bazı araçlarında yine Daimler tarafından yerleştirildiği iddia edilen ve kirlilikle alakalı yanlış sonuçlar veren bir yazılım bulduğunu belirtmişti. Daimler de pazar günü soruşturmalarla karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), resmi bir duruşma prosedürü başlattı. Almanya'nın Stuttgart merkezli otomobil devi, bu duruşma prosedürünü doğruladı. Açıklamasında "Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu ile tamamen işbirliği içerisindeyiz ve durumu gözden geçiriyoruz" diyen Daimler, "Duruşma süresinde görüşümüzü KBA'ya sunacağız" sözlerini sarf etti.

Bild gazetesinin raporuna göre, 2012-2015 yılları arasında üretilen yaklaşık 60.000 Mercedes-Benz GLK 220 CDI model araç, bu problemden etkilendi. Mevzubahis yazılımın test koşulları sırasında azot oksit emisyonlarını azalttığı iddia edilirken, aslında araçlar yasal olarak izin verilen sınırın üstünde zararlı gazlar yayıyordu

KBA geçen yıl, Daimler'a kullandıkları yazılımdan dolayı 280.000 tanesi Almanya'da olmak üzere dünya çapında toplam 700.000 aracını geri çağırmasını emretmişti. 2015 yılında Wolksvagen'in yaşamış olduğu dizel skandalından beri çok ciddi önlemler alan Almanya, Daimler'ın de başını ağrıtacağa benziyor.