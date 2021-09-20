Dandik Ürünleri İfşalıyoruz: En Kısa Dayanan Teknolojik Ürün Hangisiydi?

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Bugün sizlere Twitter hesabımızdan kullandığınız teknolojik ürünlere dair bir soru sorduk. Size en az dayanan, birkaç günde elinizde kalan teknolojik ürünleri paylaşmanızı istedik. Siz ifşaladınız, biz derledik. Gelin bu ‘dandik’ ürünleri beraber hatırlalım.

Nokia 3310 ve Casio hesap makineleri hariç her teknolojik ürünün bir kullanım ömrü vardır. Bazıları ek ilgi gerekmeden yıllar boyu kullanılabilirken kimisi, tüm müdahalelere rağmen taksidi bitmeden bozulur. Bu durum bazen en fiyakalı markadan da alsanız geçerli olabilir. 

Biz de bugün Twitter’da tam da bununla ilgili bir soru sorduk. Sizlerden, size şu ana kadar en kısa süre dayanan teknolojik ürünü ifşalamanızı istedik. Tabii birçok kişi ‘çakma’ ürünlerden bahsetti. Ancak teknoloji devi olarak nitelendirdiğimiz birçok markadan da ilginç vakalar çıktı. 

Birkaç kullanımda ellerinizde parçalanan ürünler: 

webtekno

Sizlerden gelen en büyük şikayet, kablolu ve kablosuz kulaklıklara karşı oldu. Kimileri A markasının kulaklıklarından yakınırken, kimileri sahte kulaklıklara dair anılarını anlattı. Akıllı telefonlar yeni yeni popülerleşirken çıkan bazı telefonlardan da bahsedilmeden geçilmedi. Gelin, uzatmadan takipçilerimizi hayal kırıklığına uğratan teknolojik ürünlerin ifşasına başlayalım.

Beats de olsa bir ömrü var…

dandik ürünler

dandik ürünler

dandik ürünler

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dandik ürünler

dandik ürünler

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dandik ürünler

dandik ürünler

dandik ürünler

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dandik ürünler

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dandik ürünler
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