Bugün sizlere Twitter hesabımızdan kullandığınız teknolojik ürünlere dair bir soru sorduk. Size en az dayanan, birkaç günde elinizde kalan teknolojik ürünleri paylaşmanızı istedik. Siz ifşaladınız, biz derledik. Gelin bu ‘dandik’ ürünleri beraber hatırlalım.

Nokia 3310 ve Casio hesap makineleri hariç her teknolojik ürünün bir kullanım ömrü vardır. Bazıları ek ilgi gerekmeden yıllar boyu kullanılabilirken kimisi, tüm müdahalelere rağmen taksidi bitmeden bozulur. Bu durum bazen en fiyakalı markadan da alsanız geçerli olabilir.

Biz de bugün Twitter’da tam da bununla ilgili bir soru sorduk. Sizlerden, size şu ana kadar en kısa süre dayanan teknolojik ürünü ifşalamanızı istedik. Tabii birçok kişi ‘çakma’ ürünlerden bahsetti. Ancak teknoloji devi olarak nitelendirdiğimiz birçok markadan da ilginç vakalar çıktı.

Birkaç kullanımda ellerinizde parçalanan ürünler:

Sizlerden gelen en büyük şikayet, kablolu ve kablosuz kulaklıklara karşı oldu. Kimileri A markasının kulaklıklarından yakınırken, kimileri sahte kulaklıklara dair anılarını anlattı. Akıllı telefonlar yeni yeni popülerleşirken çıkan bazı telefonlardan da bahsedilmeden geçilmedi. Gelin, uzatmadan takipçilerimizi hayal kırıklığına uğratan teknolojik ürünlerin ifşasına başlayalım.

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Bilim insanları her şeyi bıraksın, 1 yıl dayanan şarj kablosu yapsın

Öğrenci harçlığıyla telefon mu almak

Snapchat’teki tatlışlık filtresi

Türkiye’nin AirPods’u

“Bak şimdi itince düşecek misin” diye satılan bileklikler