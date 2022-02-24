Neden Çakma, Replika Ayakkabı Giymemelisiniz?

Son yıllarda ünlü ayakkabı markalarının mağazalarına ya da internet sitelerine baktıysanız küçük dilinizi yuttuktan sonra replika yani çakma ayakkabı almaya karar vermiş olabilirsiniz. Ancak replika ayakkabı giymek hem piyasa ekonomisi hem de insan sağlığı için olumsuz etkilere sahiptir. Detaylara gelin yakından bakalım.

Herkesin bir favori ayakkabı markası vardır. Spor için, kış şartları için, özel günler için, şık kıyafetler için ayrı bir ayakkabı tercih etmek herkesin hakkı. Gideyim de şöyle güzel, kaliteli, orijinal bir ayakkabı alayım diye üreticinin satış mağazasına ya da internet sitesine baktığınız zaman şoke olabilirsiniz. Çünkü özellikle son yıllarda ünlü markalar tarafından üretilen ayakkabılar yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada dudak uçuklatan fiyatlara sunuluyorlar.

Kimse gidip bir maaşını ayakkabıya vermek istemediği için replika ayakkabı yani çakma ayakkabı giyme oranı giderek artıyor. Replika ayakkabı öyle güzel üretilmiş görünüyor ki neredeyse orijinal ürünün aynısı. Neredeyse aynı olması maalesef o ürünün orijinali gibi olduğunu göstermiyor. İnsan sağlığına olduğu gibi piyasa ekonomisine de zararı olan çakma ürünleri neden kullanmamanız gerektiğini detaylarıyla anlattık.

Replika ürün nedir?

Genel olarak ünlü markalara ait çok satan, popüler ürünlerin yüksek fiyatlı olması nedeniyle üreticiden habersiz olarak merdiven altı atölyelerde üretilen ve satışı yasadışı olan ürünler replika yani çakma olarak adlandırılır. Replika ürünler, orijinal ürünün kopyasıdır. Çoğu alıcı bu ürünün sahte olduğunu bilse de bazı alıcılar gerçek ürün aldığını zannederek dolandırılabilir.

Replikası üretilen ürünler arasında ayakkabılar, çantalar, tişörtler, mobil cihazlar, aksesuarlar ve daha aklınıza gelen pek çok ürün vardır. Eskiden her şehirde replika ürünlerin satıldığı özel pazar yerleri olurdu. Artık buna gerek yok çünkü alışveriş sitelerinde bu ürünlerin yüzlercesiyle karşılaşmanız mümkün.

Replika ayakkabı ve benzeri çakma ürünler neden tercih ediliyor?

Maalesef insanların replika ayakkabı ve benzeri çakma ürünler tercih etmesinin en büyük nedeni, orijinal ürünlerin yüksek fiyatlarıdır. Kullanıcı, üretici firmaların satış mağazalarını ya da internet sitelerini ziyaret ettiği zaman karşısına çıkan fiyatları karşılaması çoğu zaman mümkün olmuyor ama bu popüler ürünü yine de kullanmak istediği için replikasına yöneliyor.

Elbette tek sorun parasızlık değil. Bazı kullanıcılar ödeyebilse bile bu kadar yüksek bir ücret ödemek istemiyor ya da ürünün bu değerde olduğuna inanmıyor. Bazı kullanıcılar ise, ki bu kullanıcılar mağdur sıfatı taşırlar, aldıkları ürünün sahte olduğunu bilmeden yalnızca uygun fiyata aldığına inanabiliyor.

Replika ürünlerin üretimi suç olduğu kadar bile bile almak da suçtur. Bu nedenle öncelikle uyarmak istediğimiz kullanıcı grubu bu suça ortak olarak bile bile çakma ürün kullananlar değil, dolandırılarak gerçek ürün aldığını zanneden ancak genelde kargoyu açtığı zaman çakma ürünlerle karşılaşan kullanıcılardır.

Replika ürünlerle dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler:

Replika ayakkabı örneği üzerinden gidelim. Üreticinin satış mağazasında ve internet sitesinde ortalama bin lira olan bir ayakkabıyı hiçbir satıcı 100 liraya satamaz, imkansız bir durumdur. Bu nedenle inanılmaz bir kampanya yaptığını söyleyen satıcılara bu konuda asla güvenmeyin.

Almak istediğiniz ürünün markasına ait resmi satış mağazalarından ya da resmi internet sitelerinden alışveriş yapın. Günümüzde neredeyse tüm üretici markaların kendi satış sitesi ya da alışveriş sitelerinde açmış oldukları online mağazalar var. Alışveriş için bu mecraları tercih ederek olası dolandırılma ihtimalini en aza indirebilirsiniz.

Ürünü üretici firmanın satış mağazasından değil de üretici firmanın resmi satış temsilcisi olan bir mağazadan alıyorsunuz diyelim, ki bu tür bir satış stratejisi izleyen üretici markaların sayısı hiç de az değildir, acele etmeyin. Alacağınız ürünü internetten arayın ve orijinal görselleri bulun. Ufak detaylara dikkat ederek bir ürünün sahte olup olmadığını anlamanız mümkün.

Neden replika ayakkabı ve benzeri çakma ürünler kullanmamalısınız?

Öncelikle hatırlatalım, replika ürün üretmek de satın almak da suçtur. Replika ürün üreticileri öyle görünmeseler bile aslında bir organize suç çetesidir. Kullanıcı, bu ürünleri satın aldıkça bu çeteye destek vermiş olur. Kazanılan paraların farklı yasadışı faaliyetler için kullanılmadığını hiç kimse bilemez.

Üretici firmalar orijinal ürün üretimi ve satışı sırasında onlarca kişiye istihdam sağlıyorlar. Replika ürün üreticileri ise çoğu zaman insanların emeğini sömürüyor ve hatta çocuk işçi çalıştırarak insan haklarına ve çocuk haklarına aykırı işler yapıyorlar. Üretici firmalar yılda milyarlarca lira vergi verirken, replika ürün üreticileri ve satıcıları çoğu zaman fatura bile kesmiyorlar.

Replika ürünlerin üretildiği atölyelerin çalışma ortamı çoğu zaman insan sağlığına ve doğaya zarar verecek koşullara sahiptir. Herhangi bir resmi denetleme olmadığı için çalışma ortamının insan sağlığına ve doğaya uygun olmasını kimse beklemez. Maalesef burada çalışan insanlar sırf birileri ucuz replika ayakkabı giyecek diye canından olabilir.

Replika ayakkabı ve diğer çakma ürünlerin insan sağlığına zararları:

Yanlış anlaşılmalara karşı bu noktada ufak bir parantez açalım. Her ucuz ya da uygun fiyatlı ürün replika değildir. Uluslararası ya da çok ünlü olmayan bazı yerel markalar oldukça uygun fiyata insan sağlığına zararı olmayan ürünler üretebilir. Replika ürünler, ünlü markaların pahalı ürünlerinin yasadışı koşullarda üretilmiş versiyonlarıdır. Yani markayı bilmiyor olmanız o ürünün sahte olduğu anlamına gelmez.

Replika ayakkabı örneği üzerinden gidelim. Üretici firma bir ayakkabı üretirken insan anatomisine uygun tasarımlar tercih eder. Sahte üretici ise sadece ayakkabının dış tasarımını taklit ettiği için ürünün ayak kemiklerine zarar vermesini, mantar oluşturmasını, rahat ettirmemesini, çorabınızın boyanmasını, ayakkabının içinde kullanılan kimyasal maddelerin deriye zarar verip vermediğini düşünmez.

Çakma çantalar birkaç kullanışta parçalanabilir, çakma mobil cihazlar şarj sırasında patlayabilir, çakma tişörtler iki yıkayışta çekerek boyası atabilir ve tüm bunların yanı sıra direkt olarak teninize temas eden noktalarda kullanılan boya ve benzeri kaplamalar alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ucuz mal alacak kadar zengin değilseniz replika ürün kullanmayın:

Dürüst olalım, birkaç küçük istisna dışında hiçbir kullanıcı sahte bir ürün alıp da yıllarca kullandığını iddia edemez. Orijinalinin beşte biri fiyatına aldığınız bir ürünü, orijinal kullanım süresinin beşte biri kadar kullanamazsınız. Kullansanız bile tamir fiyatlarını hesaba kattığınız zaman ne kadar karda olabilirsiniz? Verdiği rahatsızlık hissini saymıyoruz bile.

Evet, maalesef orijinal ürünlerin çoğu pek çok kullanıcı için ödemesi güç fiyatlardan satışa sunuluyor. Ancak orijinal ürüne verdiğiniz paranın karşılığını sonuna kadar alacağınız konusunda üretici firmadan garanti alabilirsiniz. Beklediğinizi alamadığınız zaman Tüketici Hakem Heyeti ve benzeri kurumların hukuki desteği her zaman yanınızda olacaktır.

Neden replika ayakkabı gibi çakma ürünler kullanmamanız gerektiğinden bahsettik ve bu ürünlerin hem ekonomiye hem de insan sağlığına olan olumsuz etkilerini anlattık. Biraz daha para biriktirin ya da birkaç taksit fazla ödeyin ama satın aldığınız ürünün kalitesinden emin olun.