1991’den beri müzik kariyerine devam eden Dave Matthews Band, zamanında adını garip bir olayla duyurmuştu. Üstelik bu olay, yıllarca hafızalarda yerini korurken, anma yıldönümleri bile kutlanan bir trajediye dönüştü.

Bahsettiğimiz olay 2004’te, grup turnesindeyken yaşanmıştı. Chicago’da yaşanan ve başlı başına sansasyonel yaratan olayda grup otobüsünün atık kutusu, bir turist teknesinin üzerine boşaltıldı.

Az buz değil, 360 kilo bir insan atığından bahsediyoruz! Gelin, olayın aslı neymiş bir bakalım.

Aktif bir şekilde müzik kariyerine devam eden Dave Matthews Band, ünlü bir rock grubudur.

1991’de, Dave Matthews tarafından Amerika’da kurulan müzik grubu, bugün hâlâ müzik kariyerine devam ediyor. Severek dinlenilen grup, başlangıçta bir müzik grubu olarak doğmadı. Kurucusu Matthews, bireysel olarak başladığı yolculuğunu, zamanla diğer grup üyeleriyle tamamlayarak bütünlük sağladı.

Peki bu müzik grubunun, magazinde sansasyonel yaratan bu olayla ilgileri neydi? Haberi duyan birçok kişi, olayın onlarla ilgili olmadığına inansa da aslında tam da onlarla ilgiliydi…

Dave Matthews Band, 8 Ağustos 2004’te turnedeydi.

O gün, Chicago’da turnede olan grubun otobüsü, Kinzie Street köprüsünden geçiyordu. Tam bu esnada da aşağıda, 100’den fazla yolcuyu taşıyan bir turist teknesi yer alıyordu. Chicago Nehri boyunca hissedilecek bu korkunç olay yaşanmadan önce otobüs şoförü, yıllarca duyulacak, oldukça kötü bir hata yapmıştı.

Şoför Stefan Wohl, köprünün ızgaralı olduğuna güvenerek yaklaşık 360 kilo dışkıyı, nehre atacaktı. O gün de Chicago Mimarlık Vakfı'nın düzenlediği tekne turuna katılan turistlerin haddi hesabı yoktu. Gencinden yaşlısına her çeşit insanın yer aldığı teknede o gün, resmen bir facia yaşandı.

Wohl, nehirde seyredem teknenin üstüne otobüsün tüm yükünü boşalttı.

Tüm atıklar, yolcuların üzerine dökülürken midesi bulanıp kusanlarınsa haddi hesabı yoktu. Üstelik büyük bir çevre kirliliğine yol açan bu olay için şoför, suçunu kabul etti ve 18 ay denetimli serbestliğe, 150 saat toplum hizmetine ve Friends of the Chicago River’a ödenen 10.000 dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Ünlü müzik grubu ise durumu tazmin etmek için 200.000 dolarlık bir ödeme yaptı.

Trajik olay, zamanla ülke çapında da büyük bir ses getirerek ironik bir mizah teması hâline geldi. Bu deneyime maruz kalanlar için hâlâ travmatik bir etki oluştursa da Chicago için “kültürel” bir olay olarak anılmaya devam ediyor.

Teknede birçok yaşlı ve çocuk olmasına rağmen olayda hasar gören kimse olmadı, psikolojileri dışında.

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