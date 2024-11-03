Sıfırdan zirveye ulaşan başarı hikâyeleri genellikle oldukça ilgi çekici oluyor değil mi? Peki ya bu başarıların altının ne kadar dolu olduğu? Bu içerikte, tam da bu şekilde yatırımcılarını kandıran bir sahte başarı öyküsünün yarattığı skandaldan bahsedeceğiz.

1980'lerin Amerika’sında, Barry Minkow isimli genç bir girişimci halı temizleme işinde âdeta sıfırdan zirveye çıkmış ve başarısıyla kitlelerin ilgisini çekmişti.

Daha 16 yaşındayken ailesinin garajında kurduğu ZZZZ Best isimli şirketi kısa sürede inanılmaz bir büyüme sergilemişti.

Ancak, çok geçmeden bu şirketin başarı hikâyesinin ardında devasa bir dolandırıcılık düzeni yattığı ortaya çıkmıştı.

Medyanın gözdesi, Wall Street’in yeni yıldızı Minkow’un şirketi, aslında tarihin en büyük Ponzi şemalarından biriydi.

Aslında Barry Minkow, ZZZZ Best'i kurduğunda maddi zorluklarla boğuşuyordu ve şirketi ayakta tutabilmek için giderek daha büyük yalanlar söylemeye başlamıştı.

Kendisini büyük inşaat ve restorasyon projelerinde çalışıyormuş gibi göstermişti ve üstüne üstlük bu projeler için sahte belgeler bile hazırlamıştı.

Göz boyamak amacıyla bankaları ve yatırımcıları kandırmak için Interstate Appraisal adında bir sahte şirket bile kurmuştu.

Böylece ZZZZ Best, aslında hiç var olmayan projelerden milyonlarca dolarlık yatırım almayı başarmıştı.

ZZZZ Best’in hızla büyümesi, yatırımcıların gözünü boyamayı da başarmıştı.

Bu esnadaysa Barry Minkow’un dikkati daha büyük olan başka bir hedefe çekilmişti.

Başka bir halı temizleme hizmet sağlayıcısı KeyServ’i satın almayı planlıyordu çünkü bu sayede şirkete dev bir nakit akışı sağlarken, Ponzi şemasını sonlandırabileceği bir çıkış noktası da bulmuş olacaktı.

Fakat bu süreçte bazı beklenmedik pürüzler baş gösterecekti.

Plan gerçekleşmeden önce, bir ev hanımı aldığı hizmetin ederinden daha fazla tahsis edilen birkaç yüz doların peşine düştü.

Ve bu yasal sürecin sonunda sonunda ZZZZ Best’in devasa dolandırıcılığı açığa çıktı.

Yani bir ev hanımının hakkını araması bu devasa skandalı ortaya çıkaran ilk adım olmuştu.

Bunun ardından ZZZZ Best’in hisseleri hızla değer kaybetti, finansal kurumlar kredilerini geri çağırmaya başladı ve âdeta Minkow’un ördüğü yalanlar yumağı çözüldü.

Minkow, hapis cezası sonrası ikinci bir şans elde etti ancak akıllanmayan Minkow yine aynı yola saparak tekrar dolandırıcılıktan hüküm giydi.

Bu skandal, hem yatırım ve girişimcilik dünyasına hem de finansal sistemlere büyük dersler bırakırken, başarı hikâyeleri içinde anılan Barry Minkow ismiyse ibretlik bir dolandırıcılık hikâyesi olarak tarihe geçti.

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