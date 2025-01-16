David Lynch, amfizem nedeniyle uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Sinema dünyasına damgasını vuran ünlü yönetmen 78 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sinema dünyasında önemli eserler veren yönetmenin ölüm haberi ailesi tarafından sosyal medyada duyuruldu.

David Lynch'in vefatı, sinema dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Uzun süredir amfizem hastalığıyla mücadele eden ünlü yönetmenin ölümü, sanat camiasında derin bir boşluk bıraktı.

Bir efsane daha aramızdan ayrıldı

20 Ocak 1946'da Missoula, Montana'da doğan David Lynch, sinema tarihine damga vurmuş birçok yapımın yönetmenliğini üstlendi. 'The Elephant Man', 'Blue Velvet', 'Twin Peaks' ve 'Mulholland Drive' gibi filmleriyle tanınan Lynch'e geçtiğimiz yıl amfizem teşhisi konulduğunu ve sigara kullanımı nedeniyle bu hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

Ünlü yönetmen, hastalığı nedeniyle uzun süredir evden çıkamıyordu. Sight and Sound dergisine verdiği röportajda, sigara içmesi sonucu solunum problemleri yaşadığını ve bu nedenle hareketlerinin kısıtlandığını belirtmişti. Lynch'in son projesi, 2017 yapımı 'Twin Peaks: The Return' dizisi olmuştu. Ünlü yönetmenin kaybı sanat camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu.