Geçtiğimiz günlerde Deadpool serisinin üçüncü filmi hakkında Disney'i suçlayan açıklamalar yapan Deadpool’ün yaratıcısı Rob Liefeld, yeni açıklamalar yaptı. Üçüncü Deadpool filmi için Marvel’ın bir planı olmadığını açıklayan Liefeld, üçüncü film çekilmese dahi Deadpool’dan para kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Marvel evreni, insanların hayran olduğu onlarca süper kahramana ev sahipliği yapıyor. Deadpool ise vurdumduymaz davranışları ve ölümsüz olması nedeniyle insanların en sevdiği kahramanlar arasında yer alıyor.

1991 yılında çizgi roman dünyasına adım atan Deadpool, 2016 yılında beyaz perdede sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. 2016’daki ilk filmin çok beğenilmesinin ardından 2018 yılında ikinci bir Deadpool filmi yayınlanmıştı.

Deadpool’ün üçüncü filmi çalışmaları durdu

İkinci Deadpool filmi de ilk film gibi büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış olmakla beraber üçüncü film konusunda Marvel hızlı davranmamayı tercih ediyor. Marvel’ın üçüncü Deadpool filmi ile ilgili yavaş davranması birçok insan tarafından eleştirilirken, ünlü süper kahramanın yaratıcısı da kısa süre önce Marvel’ı eleştirenler arasında katıldı.

Deadpool’un yaratıcısı olan Rob Liefeld, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda Marvel’ın üçüncü Deadpool filmi ile ilgili “sıfır” planı olduğunu açıklamış, filmin gecikmesi ile ilgili Marvel’ı eleştirmişti. Liefeld, geçtiğimiz hafta yaptığı eleştirilerin ardından yeni röportajında eleştirilerinin dozajanı artırdı.

Deadpool 3 için şu an herhangi bir çalışma yapılmıyor

Deadpool’un üçüncü filmi ile ilgili açıklama yapan Liefeld, Marvel’ın Deadpool için çalışmaya başladığını ama şu anda çalışmaların devam etmediğini söyledi. Liefeld, “ Şu anda Deadpool 3 için bir çalışma olmadığını biliyor muyum? Evet, biliyorum” dedi.

Deadpool 3 için çalışmaların devam etmemesi konusunda kendisinin endişe etmediğini söyleyen Liefeld, insanlara boş vaatler sunmak yerine filmle ilgili sorulan sorulara dürüstçe cevap verdiğini söyledi.

Marvel’in büyük ilgi gören karakterlerinden Deadpool’ün üçüncü filminde yapımcı olarak yer almayacağını da söyleyen Rob Liefeld, Deadpool sayesinde büyük miktarlarda para kazanmaya devam ettiğini belirtti. Liefeld, “1991’den beri Deadpool’dan gelen gelir akışım var. Zaten ödeme almaya devam ediyorum” dedikten sonra Marvel’a “Bu filmi yapsanız da yapmasanız da kalın bir çek alıyorum” dedi.

Rob Liefeld, Deadpool 3 konusunda Marvel’a eleştirilerinin dozunu artırmakla beraber filmin oyuncu kadrosu hakkında düşüncelerini de açıkladı. Liefeld, Deadpool’u canlandıran Ryan Reynolds’ın yanındaki oyuncuları yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Liefeld, Reynolds’un oyunculuğunun kısıtlanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’in Deadpool 3’le ilgili yaptığı açıklamalar, ünlü süper kahramanın hayranlarını üzecek görünüyor. Liefeld’in iddialarına karşılık olarak Marvel henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Marvel’ın Deadpool 3’le ilgili doğruları söylemeyeceğini söylemesinin ardından Marvel çalışmaların devam ettiğini kanıtlaması için insanların karşısına büyük bir şeyle çıkması gerekebilir.