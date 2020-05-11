Marvel'in en popüler yapımlarından bir tanesi olan Deadpool'un 3. filmi ile ilgili çalışmalar devam ederken, yapımcı Rob Liefeld'den önemli bir açıklama geldi. Verdiği bir röportaj sırasında filmin gecikmekte olduğunu ifade eden Liefeld, yaşanan gecikmenin tek nedeninin Marvel olduğunu iddia edildi.

Sinema sektörünün son dönemdeki en popüler isimlerinden bir tanesi olan Marvel, son birkaç yılda dünyanın en popüler filmlerinden bazılarının altına imza atmış durumda. Marvel'in bu bağlamdaki en popüler yapımlarından bir tanesi de ilk kez 2016 yılında sinemaseverlerle buluşan "Deadpool".

Filmin ana karakteri olan ve filme de ismini veren Deadpool'u kısa bir süre içerisinde benimseyen sinemaseverler, filmin dünya çapında popülarite kazanmasını sağladılar. 2018 yılına geldiğimizde ise Marvel, Deadpool'un 2. filmini izleyicilerle buluşturdu. Deadpool'un 2. filmi de en az ilk film kadar ilgi gördü.

Marvel, Deadpool 3 çalışmalarını ağırdan alıyor olabilir

2019 yılının başlarında Deadpool'un yapımcısı Rob Liefeld, seri ile ilgili yaptığı açıklamalarda 3. film ile ilgili konuştu. Deadpool efsanesine hayat veren ve sinemaseverlerden tam not almayı başaran Ryan Reynolds ise aralık ayında verdiği bir demeçte; Marvel Studios'un serinin üçüncü filmi üzerinde çalıştığını bir kez daha dile getirdi. Şimdiyse Rob Liefeld'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Rob Liefeld tarafından yapılan açıklamalara göre Deadpool 3 gecikiyor ve bu gecikmenin tek sebebi Marvel. Bu konuda duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Liefeld, Deadpool 3 ile ilgili olarak Marvel'in suçlu olduğunu düşündüğünü, Deadpool 3'teki gecikmelerin tek nedeninin Marvel olduğunu ifade ediyor.

Liefeld tarafından yapılan açıklamalar, Deadpool 3'ün gecikmesi ile ilgili diğer detayları ortaya koymuyor. Üstelik görünüşe göre Marvel ile Liefeld arasında da bazı anlaşmazlıklar var ancak Liefeld, ne yazık ki bu konuda da ser verip sır vermiyor.

Bununla birlikte içinde bulunduğumuz koronavirüs süreci pek çok yapımın çalışmalarını durma noktasına getirdi. Ayrıca Marvel şu anda büyük ölçüde sinematik evreninin 4. aşamasına odaklanmış durumda. Bu nedenle şirket, Deadpool 3'ün çalışmalarını ağırdan alıyor olabilir. Bu durumda Liefeld'ın kendi penceresinden fazlasıyla haklı olduğunu söyleyebiliriz.