Hideo Kojima, Tokyo Game Show kapsamında Death Stranding 2: On the Beach'ten yeni görüntüler paylaştı. Oyunun "Fotoğraf Modu", izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Efsane oyun tasarımcısı Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan Death Stranding’in devam oyunu geçtiğimiz yıllarda resmen duyurulmuştu. Death Stranding 2: On the Beach ismini alacak yapımın resmî çıkış tarihi olmasa da 2025 içinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Death Stranding 2’den şu ana kadar öyle çok fazla detay görmemiştik. Ancak şu anda devam eden Tokyo Game Show kapsamında nihayet oyundan yeni görüntüler ve bilgiler geldi. Paylaşılan görüntüler, bekleyenlerin heyecanının iyice artırdı.

Oyunun hayran bırakacak gerçekçi bir “Fotoğraf Modu” olacak

Kojima, Death Stranding 2’den birçok görüntüyü bizlerle buluşturdu. Bunlardan şüphesiz en çok dikkat çekeni, oyunda fotoğraflar çekmenizi sağlayan “Fotoğraf Modu” idi. Paylaşılan videoda, modun hem çok yaratıcı hem de etkileyici olduğu görüldü.

Videoya baktığımızda fotoğraf çekilmeye çalışıldığında karakterlerin kendi kendine poz verdiklerini görebiliyoruz. Elle Fanning ve Lea Seydoux’nun karakterleri, fotoğraf çekerken dans edip komik pozlar verebiliyorlar. Sonuç olarak da ortaya gerçek hayatta çekilmiş gibi fotoğraflar çıkıyor.

Tabii ki tek paylaşılan görüntü bu değil. Kojima, karakterlere detaylı bakış atmamızı sağlayan videoları da bizlerle buluşturdu. Aşağıdan Death Stranding 2: On the Beach’ten gelen tüm videoları görebilirsiniz. Tokyo Game Show’da gösterildiği için çoğu video Japonca. Ancak yine de oyun hakkında fikir edinmemizi sağlayabiliyorlar.

Efsane yöntemen George Miller’ın canlandırdığı Tarman karakterine ilk bakış:

Elle Fanning ve Shioli Kutsuna’nın hayat verdiği “Tomorrow” ve “Rainy” karakterleri ise böyle gözükecek:

Nicolas Winding Refn’in oynadığı Heartman için paylaşılan video ise şu şekilde: