Son dönemin gözde yapay zekâsı DeepSeek, önemli bir etkinlik kapsamında kaynak kodlarının önemli bir bölümünü halka açacak.

Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek, önümüzdeki hafta düzenlenecek "Açık Kaynak Haftası" etkinliği kapsamında çevrim içi hizmetlerinin bazı bölümlerini açık kaynak olarak yayınlayacağını duyurdu.

Şirketin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre DeepSeek "üretimde test edilmiş, konumlandırılmış ve belgelenmiş" beş farklı kod deposunun kaynaklarını herkesin erişimine açacak. Yazılım geliştiriciler için kritik öneme sahip olan bu depolar, yalnızca kaynak kodu değil; aynı zamanda yapılandırma dosyaları ve proje belgelerini de içerecek.

OpenAI üzerindeki baskı artıyor

Elbette bu hamle normalde olduğundan daha fazla öneme sahip. Piyasaya sürüldüğünden bu yana ciddi anlamda eleştirilerin ana odağı olan ve güvenlik zaafiyetleri bulunduğu iddiasıyla eleştirilen DeepSeek, ilk kez kodlarının önemli bir bölümünü açık kaynak olarak insanlara sunacak.

DeepSeek ayrıca bu hamlesiyle son dönemde âdeta kapalı kutu gibi bilnien OpenAI gibi devleri de zorlamaya başlıyor. Hatırlayacağınız üzere son olarak OpenAI CEO’su Sam Altman, DeepSeek'in geldiği noktanın OpenAI’ın sektördeki gidişatını etkilediğini kabul etmiş, gelecekte daha fazla teknolojilerini açık kaynak hâle getirme ihtimallerini değerlendirdiklerini söylemişti.

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