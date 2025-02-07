Bir ABD senatörü, DeepSeek gibi Çinli yapay zekâ modellerinin ülkede indirilmesini yasaklayacak bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, indirenlere 20 yıla kadar hapis, 100 milyon dolara kadar para cezası vermeyi öneriyor.

Çin merkezli DeepSeek, uygun maliyete gelişmiş özellikler sunan yapay zekâ modeliyle bir süredir dünya çapında popülerdi. Ancak bu araç, yetkililerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Öyle ki verilerin çalınması riskleri nedeniyle yasaklanmaya başlamıştı. Hollanda’dan Tayvan’a Avustralya’dan İtayla’ya kadar birçok ülkede hükûmet çalışanlarının aracı kullanması engellenmişti.

Şimdi ise ABD’deki bir senatörden DeepSeek ile ilgili yeni bir yasa tasarısı ortaya atıldı. Josh Hawley isimli senatörün sunduğu tasarı, Çinli yapay zekâ uygulamalarını eşi benzeri görülmemiş sert önlemlerle kısıtlamasıyla çok büyük dikkat çekiyor.

DeepSeek gibi modelleri kullananlara 20 yıla kadar hapis, 100 milyon dolara kadar ceza verilebilir

Yasa tasarısı, DeepSeek’i ABD’de indirmeyi yasa dışı yapmayı öneriyor. Aslında sadece DeepSeek değil, Çin’den gelen tüm yapay zekâ modellerini kapsayan bir yasa da diyebiliriz. Hawley, yasanın ülkedeki insanların bu tarz uygulamaları kullanmasının önüne geçmesini sağlayacağını, böylece ulusal güvenliği koruyacağını ve ABD ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor.

Detaylarına inecek olursak belirlenen sınırlamaları ihlal eden herhangi bir kişi, 20 yıla kadar çıkan hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca bireysel olarak 1 milyon dolara, şirketler için ise 100 milyon dolara çıkan para cezaları kesilebilecek.

Tabii ki bu yasa tasarısı henüz kabul edilmedi. Edilip edilmeyeceğine dair ise henüz herhangi bir bilgi yok. Buna rağmen ABD’deki yetkililerde de DeepSeek gibi firmalara karşı bir aciliyet ve endişe duygusu olduğunun bir göstergesi diyebiliriz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.