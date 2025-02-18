DeepSeek’in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığı Güney Kore tarafından doğrulandı. Uygulama hakkında soruşturma ve geçici yasak kararı alındı.

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), yapay zeka modeli DeepSeek’in, Güney Koreli kullanıcıların kişisel verilerini TikTok'un çatı şirketi Çin merkezli ByteDance'e ilettiğini açıkladı.

DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığı doğrulandı. Veri güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle uygulamanın ülkede geçici olarak yasaklandığı bildirildi. İşte detaylar!

DeepSeek’in veri aktarımına ilişkin resmî soruşturma başlatıldı

PIPC tarafından yapılan açıklamada, DeepSeek'in kullanıcı verilerini "üçüncü taraflarla" paylaştığının tespit edildiği belirtildi. Aynı zamanda DeepSeek’in ByteDance ile iletişime geçtiği doğrulanırken hangi tür verilerin ve ne ölçüde aktarıldığının henüz netleşmediği ifade edildi. Komisyon konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için DeepSeek’in Çin'deki merkezine resmi bir soruşturma talebi gönderdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Güney Kore Dışişleri, Ticaret ve Çevre Bakanlıkları, güvenlik gerekçesiyle DeepSeek'in kamu kurumlarında kullanımını yasakladı. Aynı zamanda PIPC, DeepSeek'in kişisel veri toplama yöntemleriyle ilgili düzenlemeler yapılana kadar uygulamanın ülke çapında indirilmeyeceğini duyurdu.

Çin merkezli High-Flyer Capital Management tarafından desteklenen DeepSeek, 20 Ocak’ta açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i piyasaya sürmüştü. Uygulama kısa sürede dünya genelinde yoğun ilgi görerek uygulama mağazalarında ChatGPT’yi geride bırakıp en çok indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu. Güney Kore’deki soruşturma ve geçici yasak kararları, DeepSeek’in veri güvenliği politikalarına dair önemli belirsizlikleri gündeme getirdi. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise büyük bir merak konusu oldu.