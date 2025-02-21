Delta Force: Hawk Ops’un yeni hikâye modu yayımlandı. 1993 Mogadişu operasyonunu konu alan mod, ücretsiz erişime açıldı.

Oyun dünyasında FPS türünün öne çıkan yapımlarından biri olan Delta Force: Hawk Ops, yeni bir hikâye modu ile oyuncuların karşısına çıktı. Ücretsiz olarak sunulan bu mod, dört kişilik co-op desteğiyle oynanabiliyor.

Delta Force: Hawk Ops’un hikâye modu yayımlandı. İşte detaylar!

Ücretsiz erişime açıldı

Delta Force: Hawk Ops’un hikâye modu, 1993 yılında Mogadişu’da geçen olayları konu alıyor. Oyuncular, dört kişilik bir ekibin parçası olarak düşman bölgesinde sıkışıp kalan bir operasyon birimini yönetiyor. Yedi bölümden oluşan hikâye boyunca ekip, belirlenen görevleri tamamlamaya çalışırken hayatta kalma mücadelesi verecek.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni hikâye modu, grafik ve çevresel detaylarla savaş atmosferini daha gerçekçi hale getiriyor. Takım koordinasyonuna dayalı oynanış dinamikleriyle dikkat çeken mod, ücretsiz erişime açıldı. Delta Force: Hawk Ops’un hikâye modu şu anda Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ancak bu modu oynayabilmek için oyunun temel sürümünün Steam kütüphanesinde yüklü olması gerekiyor.