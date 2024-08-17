Birçok kez görmüşüzdür demirin işlendiğinde kıpkırmızı bir hâl aldığını. Peki bu keskin renk değişiminin nedenini hiç merak ettiniz mi?

"Demir ısıtıldığında neden kızarır?" sorusunun cevabı, ısınan cisimlerin ışıma özelliklerine ve temel fizik kurallarına dayanıyor.

Biraz fizik bilginiz varsa ne demek istediğimizi anlayacaksınız!

Demir ve başka metaller, ısındıklarında renk değiştiren bir ışınım yaparlar.

Bu olayın arkasında yatan prensip, demirin ısıtılınca daha yüksek enerjiye sahip ışınımlar yaymalarıdır. Her cisim, sahip olduğu sıcaklığa bağlı olarak ışıma yapıyor. Bu, demir için de geçerlidir. Bir cismin ısısı arttıkça, yaydığı ışığın enerjisi de artıyor.

Başta düşük enerjili (kırmızı) ışık yayılıyor ancak sıcaklık arttıkça ışıma enerjisi de artıyor ve ışık, renk değiştirmeye başlıyor. İlk olarak etrafa kırmızı ışık yayılıyor çünkü bu ışığın enerjisi diğer renklerden daha düşük.

Sıcaklık arttıkça yayılan ışığın enerjisi de artıyor.

Daha yüksek enerjili renkler, yani sarı, beyaz ve en sonunda mavi renkler de görürseniz sebebinin bu durumla ilgili olduğunu bilin.

Demirin ısınması, tıpkı bir akkor lambanın çalışması gibi, sıcaklık arttıkça daha fazla ve yüksek enerjili ışık yayıyor. Demir, belirli bir sıcaklık seviyesine ulaştığında kırmızı renk yayıyor. Günlük hayatta çoğu zaman demir, yeterince yüksek sıcaklığa ulaşmadığından sadece kırmızı ışık yayıyor.

Demirin ısındıkça kırmızı bir hâlde görünmesinin sebebi, ısıtılan objelerin yaydığı ışımanın enerji düşüklüğüyle alakalı. Yani kısacası bu renk değişimi, ısının arttığını bize gösteren bir ipucu.

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